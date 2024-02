Combattere il gender gap? Senza dati è impossibile. "L'assenza di numeri in alcuni ambiti strategici è condizionata dagli stereotipi"

E se l’incapacità difosse dovuta (anche) all’uso di? O meglio, allain grado di orientare politiche corrette? Secondo la, che si occupa appunto di raccogliere e diffondere dati, uno deiche abbiamo al momento sta proprio negli strumenti di analisi della realtà che non sarebbero mirati a "definire meglio le criticità attraverso valutazione di impatto di genere”. Come è stato recentemente sottolineato dalle stessee dal, l’applicazione di un approccio che preveda l’integrazione della prospettiva di genere nell’attività di realizzazione delle politiche (dal processo di elaborazione all’attuazione, includendo anche la stesura delle norme, le decisioni di spesa, la valutazione e il monitoraggio) è infatti impossibile in mancanza di dati specifici sul tema.L’Onu segnala che, per colmare questa assenza o per ridurre la scarsità di questo tipo di informazioni, sono necessari degliinnanzitutto nella capacità degli. "Un incremento – sostiene Openpolis – potrebbe ampliare la copertura, la qualità e la storicità dei dati necessari al monitoraggio dell’e degliinclusi nell’agenda 2030. Inoltre, questi dati potrebbero permettere di rappresentare in modo più fedele, nelle loro diversità e specificità, mettendo a fuoco gli stereotipi più radicati nei concetti, nelle definizioni, nelle classificazioni e nelle metodologie".In particolare, tra le iniziative promosse dall’Onu contro la disparità tra donne e uomini, c’è la costruzione di una serie di, volti a monitorare la situazione mondiale e dei singoli Paesi in materia. L’obiettivo è quello di trasformare le promesse in realtàraggiunti. Attualmente, in media,ben ile lanon si discosta troppa da questa. Infatti, ildegli indicatori per l'Italia non hanno un riscontro in dati, solo ilviene, invece,. Questa percentuale, tuttavia, è più bassa della media europea, pari al 24,8%. La questione dei dati di genere italiani si aggrava poi ulteriormente se si analizzano i settori in cui vi è questa mancanza, che, guarda caso, sono proprio nelle aree più strategiche: per esempio mancano gli indicatori sul, i dati sul, il, l’, l'indice del"La mancanza di dati di genere in alcuni ambiti strategici come la povertà e l’esclusione è direttamenteche possano portare a una ridotta percezione della realtà, come ad esempio la scelta di raccolta e analisi dei dati a livello familiare, piuttosto che a livello individuale” sottolinea Openpolis. Proprio per questa mancanza e in vista dell’arrivo dei fondi legati al Pnrr, l’, ha deciso di promuovere da marzo 2021 laper chiedere alle istituzioni, partendo da quelle locali, un impegno concreto a rendere aperti e pubblici i numeri necessari a misurare il gender gap. La campagna ha due obiettivi. Il primo è l’, mentre il secondo è diaffinché la valutazione di impatto di genere diventi uno strumento obbligatorio per la definizione delle politiche e degli investimenti economici finanziati dal Recovery fund.