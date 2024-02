Diamante rosa per l'Italia del Softball: le Azzurre conquistano il 12° titolo europeo e volano a Tokyo da protagoniste

Dalla nascita all'olimpiade post covid

La cavalcata trionfale al campionato europeo

Sembra baseball ma non è. O meglio, è undi uno dei più noti sport americani. Le somiglianze non mancano, ma in questo caso laè d'obbligo. Palla di circa un terzo più pesante, mazze più leggere e in leghe metalliche, invece del classico legno, campo più piccolo. Anche la durata è inferiore, si gioca in 7 inning e persino la tecnica di tiro è differente. Si tratta comunque di uno sport di, nel quale lo scopo è quello di segnare punti facendo avanzare i giocatori su un percorso composto da quattro basi. Ma la differenza più importante è quella che non ti aspetti:. E che nazionale.Ildi softball di cui si ha notizia fu giocato a, il giorno del ringraziamento, e George Hancock è riconosciuto come l'inventore del gioco. Inizialmente era limitato alla, ed era visto come un modo per i giocatori di baseball per mantenersi in forma durante l'inverno. Per questo lo sport fu chiamato Baseball indoor. Ilrisale invece al 1926. Fino a metà del secolo scorso fu: la prima lega britannica di softball femminile del Regno Unito fu fondata nel 1953., poi escluso dai Giochi di Londra del 2012 e dai successivi a Rio de Janeiro, il softball sta per tornare a far parte delle Olimpiadi a. E nell'edizione nipponica l'Italia del softball si candida per un. Pochi giorni fa, infatti, a A Castions di Strada (Udine) le Azzurre si sono, staccando il pass per la spedizione a Cinque Cerchi. Una notizia passata in sordina, ma non meno importante degli altri Europei in corso in queste settimane. Anche perché si tratta delcontinentale, in una lunga lista di trofei conquistati e di partecipazioni a competizioni internazionali. Tra le quali, da registrare, il quinto posto a Sidney 2000 e l'8° ai Giochi di Atene.Dopo un torneo impeccabile scandito da, in finale le azzurre hanno battuto per la seconda volta l'Olanda 9-5, già sconfitta nelle fasi precedenti. Una prova straordinaria per le ragazze, rimaste, con una rimonta al cardio palma in un crescendo di swing e punti, che suggella il. Determinante l'attacco con due fuoricampo di Andrea Howard e uno di Erika Piancastelli, a guidare la marcia trionfale della nazionale tricolore. "Nonostante il primo vero momento di difficoltà vissuto nel primo inning, con tre punti subiti (ne aveva subito uno solo nelle prime 10 partite) - si legge sul sito della Federazione italiana baseball e softball (Fibs) - l'Italia, che avrebbe reso orgoglioso il condottiero di questa squadra,, venuto a mancare qualche mese fa. Il margine aumenta grazie a tre fuoricampo e ad una sensazionale solidità collettiva. Nel settimo inning non basta la reazione d'orgoglio dell'Olanda". Una vittoria dedicata proprio allo, scomparso il 22 febbraio scorso a causa del covid. L'Europeo casalingo diventa così unain vista della trasferta olimpica. Un test superato alla grande dalle ragazze, autrici di ben 23 fuoricampo. Ora per latesta ai Giochi di Tokyo: il debutto è previsto contro gli Stati Uniti il 21 luglio a Fukushima. Una squadra che ha un sogno ben preciso per il torneo a sei: lottare per entrare nel. Ma una medaglia, le nostre azzurre del diamante, l'hanno già vinta: quella dell'dall'idea di uno sport che, nell'immaginario, come nel caso del 'parente famoso' (il baseball), è spesso associato alla pratica esclusivamente maschile. Con un incredibile fuoricampo.