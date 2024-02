Eutanasia legale: depositate le firme, ma è scontro con la Cei. Per la cannabis c’è tempo, intanto è boom dei referendum, grazie alla firma digitale

Un 1 milione e 200 mila firme per l’eutanasia

Il grimaldello ‘utile’: l’emendamento Magi

Eutanasia, un quesito che divide

Bassetti (Cei) tuona contro la “cultura dello scarto”

Oltresono state depositate, presso la Corte Cassazione per chiedere un. E, subito, scoppia unaIl ‘merito’ della (impressionante) raccolta firme sull’eutanasia è non solo dei, tignosi e impegnati oggi su questo tema come decenni addietro, su divorzio, aborto, etc., ma anche e soprattutto dell'associazione, la “” (no-profit di promozione sociale fondata nel 2002 da, economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006), la cui presidente è(moglie di Piergiorgio, affetto da distrofia muscolare), copresidente, tesoriere il radicale storicoe dell’impegno di, compagna di, in arte Dj Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio 2017. Tutti insieme, con la Coscioni, hanno lanciato la campagna, sull’eutanasia legale, “ognuno abbia il diritto di dire basta” (alla vita).Delle oltreraccolte da più di 13.000 volontari, in 6000 in oltre 1000 comuni,sono state online. Un vero boom reso possibile dall’emendamento, a prima firma del deputatooggi presidente di, storico militante radicale, che con un ‘semplice’, a fine luglio ha permesso il vero ‘boom’ di firme su questo referendum come sugli altri che hanno registrato, come in unimpazzito, quest’estate,un milione per i 6 quesiti sulla Giustizia propugnati da Lega e Radicali, il milione di firme per quello sulla cannabis, etc.). Infatti, con un semplice click, via firma digitale, pur se solo se si è in possesso di qualche Spid (ormai, moltissimi cittadini lo hanno), non ‘serve’ più andare ai banchetti: con un tablet, pc o un cellulare si firma da casa. E poco importa chenon abbiano capito ‘che cosa’ stavano votando e neppure cheavesse, all’epoca, espresso. O che, ora,(Zagrebelsky, Flick, etc.) eccepiscano sulla eccessiva ‘facilità’ della firma digitale che metterebbe ‘a rischio’ la democrazia:è passato e tutti, compreso il governo (che ha posticipato, seppure con laastenuta, in cdm, il termine per la raccolta firme, ponendolo dal 30 settembre al 30 ottobre, dato che molte delle campagne erano ancora in corso), se ne sono dovuti fare una ragione. Certo è chedei referendum e i proponenti dei vari quesiti ben lo sanno. Con iper non dire delle lungaggini presso gli uffici pubblici comunali, che devono convalidare tutte le firme, non si sarebbero mai raggiunti risultati simili. Magi, ovviamente, tradisce la sua “grande emozione” perché "si tratta di numeri impressionanti, che danno l'idea della partecipazione travolgente che ha coinvolto larga parte della cittadinanza”.“La firma digitale rappresenta. E’ digitale un terzo delle firme raccolte per il referendum per l'eutanasia. Non credo ci sia da avere paure al riguardo”, dice, soddisfatto,, davanti al Palazzaccio, naturalmente con buone ragioni.Ma quello sull’eutanasia legale è un quesito ispido. "Nessun cittadino vuole morire, anche chi è in gravi condizioni - ha detto- Ma io credo che quando la sofferenza è talmente grande e terribile. Non è sempre necessaria l'eutanasia: a mio marito non è stato fatto il funerale nonostante non fosse eutanasia la sua morte. Era semplicemente l'interruzione della ventilazione artificiale, divenuta per lui insopportabile”. Un quesito, dunque, ‘difficile’, per molti suscettibile di paure, rischi, dubbi, specie per chi si professa cattolico.Nel giorno in cui vengono consegnate le firme per ilsu quello che i cattolici chiamano, né più né meno, che un “suicidio ssistito”, il cardinale, presidente della Conferenza episcopale italiana, e molto vicino a papache lo ha voluto in quel ruolo, fa appello a non cedere alla “cultura dello scarto” e ribadisce che di fronte ad una “legge ingiusta” c'è sempre la possibilità della obiezione di coscienza. Come, però, sefosse già legge, il che – come vedremo presto – ancora non è, ma anche riecheggiando antiche resipiscenze del pensiero cattolico ‘storico’ che, per dire, nel Cinquecento legittimava, grazie a pensatori cattolici,ove questi, nelle sue azioni, compisse atti o scrivesse leggi considerate ‘ingiuste’ dalla dottrina della Chiesa. “Ovviamente, non si può chinare la testa di fronte, e oggi sembra quanto mai necessario richiamare questi principii: occorre sempre difendere l'irrinunciabile valore e l'intrinseca dignità della vita umana dal suo inizio al suo naturale compimento” dice l’arcivescovo di Perugia, presidente della Cei, al congresso nazionale dell'proprio ieri in corso a Roma. “– ricorda Bassetti - ci ha autorevolmente insegnato che ‘. Di conseguenza,da parte dei medici e dei professionisti sanitari è unche necessita di una testimonianza coerente tra i valori affermati e quelli vissuti in concreto nella professione”. In un colpo solo, cioè, la Cei ribadisce il suo ‘no’ (scontato, vero)