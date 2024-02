Femminicidi e risposte della politica. Le donne parlamentari a ‘Luce!’: "Applicare con più efficacia le leggi esistenti e via all'eurocrimine"

In Europa le cose vanno meglio? No, per nulla.

Von der Leyen: “Presto norme anti-abusi”

Le reazioni politiche

Salvini dà la colpa a Lamorgese

Casellati: "Occhio al linguaggio"

Carfagna: "Pericolo assuefazione"

Ma le leggi ci sono: stalking e ‘codice rosso’

Le parlamentari rispondono a “Luce!”

Fedeli (Pd): "Diventino eurocrimini"

Lisa Noja (Iv): “Applicare meglio le leggi e reddito di libertà”

Ravetto (Lega): “Dare la scorta alle donne”

Wanda Ferro (FdI): "Certezza della pena e niente attenuanti per gelosia"

negliLaè impressionante, lugubre, spaventosa.uccise negli ultimi dieci giorni (sei di loro appaiono nella nostra copertina) sono i drammatici dati di un 2021 che conta, fino a oggi, benquasi tutti avvenuti in ambito familiare. Il report del, che il 12 settembre scorso contavasi aggiorna nelle ultime ore con. Deida gennaio ad oggi,sono donne e oltre la metà sono state uccise dal partner o da un ex partner. Con gli ultimi due, efferati, delitti (nel bresciano e nel vicentino), il numero deiin Italia da gennaio si appresta a raggiungere quello dello stesso peridio del 2020 quando si erano registratein tutto il 2020. Il fenomeno dellaè, ormai,Mentre il contesto nazionale esprime questo tragico scenario, le cose, dentro la, non vanno affatto meglio.non è, purtroppo, un triste ‘primato’ solo italiano, anzi. Nel 2019 in Europa sono state ucciseuna media di quattro al giorno, una ogni sei ore: 285 in Francia, 276 in Germania, 126 in Spagna e 111 nel nostro Paese. Ma la prospettiva cambia coi casi rapportati aldi: le donne vittime di omicidi volontari sono 4,06 ogni 100 mila abitanti in, che ha il triste primato, 2,23 a Cipro, 1,59 in Montenegro, etc. Gli ultimi dati ufficiali contenuti nei database di, aggiornati a due anni fa, confermano il trend da anni: i tassi di omicidi femminili più elevati si registrano neiNon a caso, la presidente della Commissione europea,, l’altro ieri ha affrontato il tema nel suo discorso sullo: “Entro la fine dell’anno proporremo una. Si tratta della dignità di tutte e anche di giustizia. Questo corrisponde all’”, ha detto, con accanto la campionessa paralimpicaesempio di una donna tenace e resistente. Immediate le reazioni politiche, anche in. “Le parole dellasono importantissime e indicano con chiarezza la strada: prevenire la violenza contro le donne e tutelarle è questione prioritaria e non più rimandabile. L’Italia è pronta a sostenere questo impegno in Europa”, dice la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia,(Iv).La senatrice del Pd,, presidente dellasul, ricorda che “il Parlamento europeo voterà laper inserire i reati di violenza contro le donne tra gli. Speriamo possa avvenire presto. L’indirizzo e il sostegnoè fondamentale per sradicare la violenza e il femminicidio in tutti i paesi Ue, Italia compresa”.Ovviamente, c’è, però, chi la ‘butta’ in politica. Il leader della Lega,prende spunto anche dal drammatico aumento deiper attaccare il suo bersaglio preferito, la ministra dell’Interno,: “Mentre il ministro Lamorgese attaccava me sui giornali, ieri sera l'ennesimo. Tra cui un bambino. Basta.accoltellatori: se il ministro Lamorgese è in grado di fare bene il ministro lo dimostri, altrimenti si faccia da parte” dice in un video su Facebook.La presidente del Senato,invece, nota come “isono una vera e propriaalla quale bisogna dire basta.Faccio ancora una voltaperché questi eventi drammatici avvengono spesso nel luogo in cui una donna si sente più tutelata, nella propria casa, ma non è accettabile dire che il movente fosse (sic) l’amore o la gelosia.non c’è sentimento, c'è solo violenza. Parlare di ‘amore’ è”.Invece, per il ministro al Sud,da sempre sensibile al tema delle violenze sulle donne, “Quello che mi spaventa di più è lo. Probabilmente se si trattasse di omicidi per rapine saremmo già pronti a gridare allo scandalo, eppure suiè come se ci si abituasse”. Nonostante l’Italia abbia “riconosciute anche a livello internazionale”, per la“c’è un problema di applicazione ed è necessario “impegnarci per capire cosa non ha funzionato finora e serve prevenzione e formazione adeguata del personale di base delle”.Cosa fare, dunque, specie a? Molto, in realtà, in questi anni, è stato fatto. Esistono ben due buone leggi, infatti, pienamente operanti da anni, quella sulloe quella sul ‘ha introdotto per la prima volta questa fattispecie di reato e, nonostante sia relativamente recente, la sua applicazione risulta già, allo stato, enorme.è contro le violenze domestiche ed è meglio nota comeinnova e modifica ladella violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzioni penale, con incisive disposizioni di diritto penale sostanziale e di ulteriori di indole processuale. Evidentemente, però, entrambe ancora non bastano.“Luce!” ha chiesto un parere su– di meglio e di più - adi diversi partiti politici impegnate, da decenni, e in prima fila, sul tema della violenza sulle donne. Parlano quiSecondo, oggi vicepresidente del gruppo dem, ieri storica leader dei tessili in Cgil, “Nell’annunciare un’iniziativa a carattere legislativo per includere la violenza di genere tra, come mafia e terrorismo,ha parlato di scelta di dignità e giustizia che ‘corrisponde all’anima dell’Europa’. Ritengo abbia davvero usato le parole più giuste, anche rispetto al, già ratificata da 34 Stati tra cuima ancora molto poco applicata, che definisce la violenza contro le donne una. Se l’anima dell’Europa sta nei principi e nei valori su cui è stata fondata, e quindi sul rispetto della vita, della libertà, della dignità, allora ogni donna uccisa, violentata, abusata rappresenta una violenza contro l’anima stessa dell’Europa". "I- prosegue Fedeli -". In Italia, solo nell’ultima settimana,da uomini storicamente e culturalmente portati a considerare le donne come una ‘proprietà’. Nella stragrande maggioranza dei casiavvengono nella sfera familiare o comunque all’interno di una relazione tra uomo e donna. "La domanda - aggiunge la parlamentare dem - è perché tanti interventi legislativi anche molto utili – penso alla, ale a tanti altri provvedimenti che abbiamo assunto in questi anni – non hanno ancora portato ai. Nel metodo serve un’azione coordinata, di sistema, a livello interministeriale, che assuma lacome impegno comune e di prioritaria importanza". Già, ma come fare? "Vannoe serve garantirne la capillarità su tutto il territorio nazionale. Serve agire sulle procure e le realtà giudiziarie perché, come spiega latra le varie criticità c’è anche quella della scarsissima comunicazione tra civile e penale. In, per esempio, il pm viene informato dal giudice civile nei casi di violenza e, anche se viene informato, per intervenire nella causa civile. Serve formazione e preparazione specifica di tutti gli operatori, avvocati, forze di polizia, personale sanitario ecc". "C’è poidel tipo di immagine che il sistema dei media, la rete, i social network trasmettono della donna spesso rappresentata in. Infine, ma è il tema che io ritengo primario e fondamentale, c’è il. Stiamo investendo ancora troppo poco neia partire dai primi anni di scuola peral rispetto e all’affettività - conclude Valeria Fedeli - Ma se non si parte da qui non si può cambiare il modello culturale che “giustifica” la violenza, questo è l’investimento decisivo”., deputata di, nonché brillante avvocato civilista e amministrativista milanese, affetta da atrofia muscolare spinale, spiega che “L’Italia è un paese che, dal punto di vista della legislazione, negli ultimi anni ha fatto passi in avanti importanti, dotandosi di norme anche avanzate. Dopo la ratifica della, è stata adottata la legge sule il cd ‘’ fino all’approvazione recenteche ha introdotto,l’in tutti i casi in cui c’è violazione degli ordini di allontanamento e divieto di avvicinamento. Aspetti molto positivi ma, con fatti di grave violenza sulle donne che si ripetono, è evidente che la norma penale non basta. Occorre anche una correttala conoscenza e l’utilizzo di strumenti di prevenzione e le competenze necessarie per saper leggere correttamente le storie di violenza e i pericoli che la donna corre in contesti violenti e misogini”, conclude la deputata di Italia Viva. "È un problema culturale e di conoscenza dela (fatto di ripensamenti e sentimenti altalenanti) che va studiato, approfondito, raccontato con le parole giuste, anche da parte dei magistrati. Perchéche subiscono violenza, quello di cui più hanno bisogno, comprensione profonda del loroe opportunità di. Siamo un Paese pieno di stereotipi e pregiudizi. Per questo credo che, accanto alla norma penale, vadano potenziati strumenti come ilche combatte una violenza subdola e terribile ossia quella economica. Perché, ci sono tante altre forme di violenza, con quella economica si tengono sotto scacco le donne, creando loro degrado e isolamento che rende molto difficile denunciare gli episodi di violenza domestica. Questo ed altri strumenti di empowerment femminile sono la chiave per affrontare in modo strutturale il fenomeno della violenza di genere”.Per la deputata, oggi responsabile dellaper le, “la serie di omicidi efferati contro le donne rappresentanoche hanno chiesto di riprendersi la loro vita, la loro libertà. È unche va affrontato subito dal ministro agli InterniLe donne che denunciano i torti subiti, le violenze domestiche o sul luogo di lavoro,, a una protezione concreta contro un nemico sempre ben identificato, ben circostanziato nelle denunce. Chi denuncia i soprusi e le angherie che subisce ogni giorno deve sentirsi tutelata dallo Stato tanto quanto virologi o scrittori che ricevono lettere minatorie. Dei 199 delitti commessi da gennaio a oggi, 83 sono donne e oltre la metà sono state uccise dal partner o da un ex.Le donne pagano tributi altissimi di sangue per la loro libertà. Basta!”. “Inoltre – continua- va aiutata la donna nelE’ assurdo che il 52% di donne italiane non lavori e che quando lavora guadagni a parità di ruolo il 14% in meno in busta paga. Vanno reseper consentire a quelle che subiscono(perché spesso le violenze avvengono a opera del partner) di poter andare via di casa ed essere economicamente”.Dice, infine,, deputata e esponente calabrese di punta inche “rappresentano un’emergenza sociale, aggravata dalla pandemia. Non solo nel periodo di lockdown, in cui la convivenza forzata è diventata una trappola mortale per molte donne, ma anche per la crisi economica, generata dal Covid, che ha colpito maggiormenteha reso più vulnerabili le donne, mettendole sempre piùUna strage silenziosa di migliaia di donne innocenti, che spesso avviene all’interno dell’intimità della famiglia, della casa, che dovrebbe essere il luogo della sicurezza e del riparo. Bisogna affrontare con determinazionecon azioni coordinate di intervento che non possono limitarsi al solo aspetto repressivo, ma che necessitano diche riguarda sia il tema della denuncia, che quello della prevenzione". "La sicurezza delle donne va garantita con ogni mezzo - aggiunge Ferro - soprattutto all'interno delle, dove è difficile intervenire perché diventa indispensabile la collaborazione della vittima, frenata dalla paura o dalla sfiducia nelle istituzioni che dovrebbero tutelarla., forse perché l’ambiente sociale familiare è un ambito ancora considerato privato e inviolabile: troppo spesso prevale una visione tradizionalista secondo cui ‘i panni sporchi si lavano in famiglia’, una concezione che persiste anche dall’ottica della vittima, che preferisce tacere la violenza. Purtroppo. viviamo in una società i cuisono. E’ necessaria un’azione culturale, ma anche interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza e il supporto alle vittime e ai loro figli,". "Non lasciare mai da sole leperché dall’isolamento spesso proviene nuova violenza, dando sostegno ai figli minori, vittime della cosiddetta ‘violenza assistita’. Ma è necessario agire anche sul. Bisognase si vuole rendere efficace l’attività di prevenzione. La violenza sulle donne difficilmente si risolve con la. Troppo spesso il condannato esce dalla galera più ‘’ di prima, e il tragico epilogo di un rapporto malato si consuma proprio al momento della riacquistata libertà. Laè troppo concentrata sulla vittima, ignorando che la vera attività di prevenzione riguarda soprattutto, uomini che non hanno strumenti relazionali adeguati e che conoscono solo i metodi repressivi per imporre la propria volontà, e a cui le donne, purtroppo, fanno spesso ritorno". Infine, Ferro rivolge: "Assicuri la certezza della pena e non dia spazio a valutazioni- ricordo l’episodio della concessione di un’attenuante legata ad una sorta discaturita dalla gelosia – perché, oltre a essere ingiusto nei confronti delle vittime, non può aiutare il recupero di chi si macchia di crimini orribili come i”.