"Fiabe di oggi e di ieri" per pari opportunità e dignità fra i generi. Sibilla Santoni: "Il cambiamento deve partire da chi ha la mente aperta, bambini e bambine"

Un libro di favole che parla della realtà., scritto da, Presidente del Comitato pari opportunità del Consiglio dell’, è anche un’indagine sulla parità di genere per comprendere come l’intelligenza, il coraggio, la competenza, la determinazione, l’umanità, ma stanno nella volontà di ognuno di noi."Come avvocata mi occupo di diritto di famiglia e minorile da moltissimi anni e questo mi mette tutti i giorni davanti agli occhi quanto i carichi familiari siano ancora distribuiti in maniera impari a sfavore delle donne. Da qui la voglia di impegnarmi per un'effettiva eguaglianza, di cui mi occupo da molto, essendo tra l'altro dal 2018 presidente del Comitato pari opportunità del consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze. Quest’esperienza ha fatto maturare in me la consapevolezza che un’effettiva rimozione della discriminazione è possibile solo partendo dalla cultura, che deve fare ancora grossi passi avanti sulla parità e i soggetti deputati a questo cambiamento sono quelli che hanno una mente più aperta e meno condizionata: le bambine e i bambini. Da qui la scelta di scrivere un libro di favole o meglio di riscriverne alcune note"."Il libro contiene quattro favole: 'La Bella Addormentata', 'Cappuccetto Rosso', 'Biancaneve' e 'La Sirenetta'. Sono storie per l’infanzia che ho pensato di riscrivere, eliminando quegli stereotipi di genere che ritornano tantissimo nelle favole. Sono scritte per fare arrivare il messaggio in maniera diretta, ma non dirompente; mostrando a bambine e bambini, ed anche ai genitori che leggeranno le favole con loro, un’altra realtà rispetto a quella che è stata scritta finora. 'La Sirenetta', ad esempio, nella versione originale ritrae una donna che annulla la propria identità per amore del principe. Lui alla fine la ama, ma solo perché lei diventa esattamente quello che lui desidera. Questa volta invece lei dice no: se il principe la ama deve farlo per quello che è, senza che rinunci alla sua bella coda ed al mare dove è vissuta. La mia Sirenetta è decisa e proprio per questo riesce ad essere felice"."Sì, è proprio quello che voglio comunicare a bambine e bambini: i cambiamenti si fanno insieme. Io credo nel lavoro di squadra, nella collaborazione, nella capacità di chiedere e di dare aiuto"."Si, il lupo non viene eliminato o considerato un nemico, ma viene incluso"."In Italia la ripartizione stereotipata dei ruoli è purtroppo ancora una realtà. Per fare un esempio concreto, le donne che svolgono ruoli dirigenziali nelle grandi società sono una percentuale minima rispetto agli uomini. Io lavorando come avvocata incontro uomini che non sono mai andati ad un ricevimento scolastico dei figli, donne che non riescono a pensare che anche i mariti possano stare da soli con i bambini. Allora non solo li tutelo legalmente, ma rifletto con loro, e devo dire che questo aiuta chi incontro a maturare, anche se la cultura per le pari opportunità deve fare ancora tanti passi avanti"."Esatto. Incontro tante donne che continuano a lavare i piatti e a fare le lavatrici anche quando sono in mezzo a separazioni, magari con mariti maltrattanti: però non viene loro nemmeno in mente di dire 'guarda, a questo punto, arrangiati'"."Esatto, esatto. Però attenzione – questo ci tengo sempre a dirlo – il problema non è solo delle donne che non capiscono i loro diritti, ma è – ovviamente – anche degli uomini che danno per scontato che certe mansioni spettino solo alle donne. Quando mi viene un babbo che si separa gli dico: 'si metta nella chat dei suoi figli per seguire anche lei i compiti dei ragazzi, vada a scuola a parlare con i professori', e ancora riscontro che alcuni padri lo fanno, ma tanti altri non vanno a parlare a scuola, dal pediatra e simili"."Certo, è quello che cerco di dire. E’ un lavoro da fare insieme. Insieme – uomini e donne – devono superare determinati stereotipi, che non rispondono più alle esigenze della nostra società, perché ormai noi siamo abituati a vedere famiglie dove lavorano entrambi i genitori e allora bisogna che anche i carichi familiari si ridistribuiscano".