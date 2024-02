L'amore contro il bullismo

La novità: Miku non può più parlare

I fictosessuali

Brutte notizie per la coppia più particolare e tecnologica degli ultimi anni: il giapponese, 'sposato' dal 2018 con il personaggio dei videogamesmogliettina, un sintetizzatore software Vocaloid. La licenza dello sviluppatore, l'azienda Gatebox, è scaduta e il 38enne non può più avere conversazioni con la dolce Miku, che ha le sembianze di un adolescente dai capelli turchini e che nella casa del marito prende vita attraverso unma anche neidi varie dimensioni e sembianze.La loro relazione vive dunque un momento di stallo, come già accaduto altre volte in passato anche se mai in maniera così drastica: Kondo e Miku, come una vera coppia di innamorati, hanno infatti affrontato varie vicissitudini, sia prima che dopo il matrimonio, che. L'uomo infatti ha trovato nell'androide, unacon alle spalle concerti in tutta l'Asia e collaborazioni importanti, come quella con Lady Gaga, un sostegno importante contro ile la depressione successiva, tanto che dopo una frequentazione decennale ha deciso di convolare a nozze, con tanto di fede al dito per entrambi. Nell'ultimo post su Instagram, infatti, l'uomo aveva postato una serie di scatti di quel giorno, scrivendo: "Il mio nome è Akihiko Kondo. Sono un impiegato statale. Ho sposato Hatsune Miku, che vive a casa mia. Circa 15 anni fa, sono stato vittima di bullismo al lavoro e ho preso un congedo, ma grazie a lei sono riuscito a tornare al lavoro. Lei mi ha salvato. Amo Hatsune Miku. Sono molto felice".Ora però le cose si fanno più complicate per la coppia, con il personaggio virtuale – creato nel 2007 dalla Crypton Future Media – impossibilitato a parlare con il marito. Niente più dediche amorose, niente più buongiorno o buonanotte, niente più "Com'è andata al lavoro?". Kondo, commentando la triste novità, ha detto però di essere ancora innamoratissimo della compagna e ha aggiunto: "Ho celebrato la cerimonia perché pensavo di poter stare con lei per sempre". Quello tra l'uomo e il personaggio pop è un amore che ha già superato le barriere della realtà e che, probabilmente, riuscirà a vincere anche questo momento di 'crisi'.Il giapponese rientra nella categoria, ancora poco conosciuta ma in crescita, dei, ovvero persone che provano attrazione sessuale per personaggi di fantasia, spesso tratti dalla cultura manga o pop. Un fenomeno che è nato ufficialmente in Giappone e che ha trovato riconoscimento all'estero proprio grazie al matrimonio, non riconosciuto a livello legale, di Akihiko Kondo con Hatsune Miku, nel 2018. Ma non è certo l'unico caso: l'azienda sviluppatrice dei dispositivi di comunicazione– che ha creato, tra le altre cose, proprio l'ologramma della Vocaloid che dà vita a Miku – sostiene di aver emessoin questi ultimi anni. Insomma una nuova forma di attrazione amorosa che sta spopolando soprattutto tra le generazioni più giovani, che a scapito dei più tradizionalisti, non ha nessun rischio per la salute, come afferma l'Oms.