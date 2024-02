"Il politicamente corretto? Ipocrisia. Alla disabilità servono parole vere e persone formate e consapevoli"

Luca Trapanese parte da un concetto, "la perfezione non esiste" dice con il suo aplomb partenopeo e i nervi forgiati nelle esistenze difficili degli altri nei quali ha scavato il solco della sua esistenza, il dare. Fondatore della onlus A Ruota Libera nel 2007, da sempre vicino al mondo della disabilità, è ora neoassessore al welfare a Napoli. Ha una bambina down di 4 anni e mezzo, adottata nel 2018."La multifunzionalità e la trasversalità dello progetto, la voglia di analizzare le diversità della nostra società a 360 gradi. E poi mi è piaciuta la forza di questi tre giornali (La Nazione, il Giorno e il Resto del Carlino ndr) che hanno deciso di unirsi per affrontare una serie di tematiche attuali, delicate, alcune anche molto faticose..."."Ci sono temi difficili nella società di oggi. Noi tutti dobbiamo sforzarci di capirli, spiegarli. Anche migliorarli"."È una decisione che è maturara da esperienze molto personali: io sono nel sociale da quando ho 16 anni. Ho seguito in un percorso il mio migliore amico che poi è stato ucciso dalla sua malattia. Ho seguito progetti a Lourdes, in Africa, in India. E mi sono sentito bene"."Sì ma attenzione. C’è chi fa del bene solo per stare bene con se stesso e io questa la trovo una forma di egoismo. Non si sta vicino ai disabili sull’onda emotiva, servono consapevolezza, tempo e formazione".. "C’è questa urgenza di usare parole corrette poi spesso nel concreto siamo scorretti"."Dico solo che prendere atto di un problema porta ad avere consapevolezza e a creare la possibilità di aiutare le persone"."Certo. Non si fa del bene per mettersi a posto la coscienza ma per aiutare tutti noi a diventare una comunità per davvero. E ad avere una continuità. Per questo ho sempre cercato di fondare attività durature"."No perché ho una personalità forte. Ho sempre imposto alla società la mia omosessualità e il mio voler essere padre. E comunque non poteva esserci ostilità se ho adottato una bambina malata. Sa l’ipocrisia italiana..."."Più nello Stato che nella società, mi creda"."Non ascolta le persone, fa finta di non vedere le cose. Come le tantissime famiglie non tradizionali che ormai sono ovunque". [embed]https://www.youtube.com/watch?v=1_sCZL52Ybg[/embed]