Le 'fate' di Özpetek arrivano in tv: "Racconto le varie declinazioni dell'amore, senza limiti"

Finalmente.diffonde le prime immagini della serie, dal 13 aprile in esclusiva sulla piattaforma streaming.interpreterà la sigla della serie, con il brano originale, anticipato durante la seconda serata del festival di. La serie, otto episodi, espande le storie che avevano conquistato il pubblico di tutto il mondo quando il filmuscì, dapprima in concorso al festival di, e poi in Italia. Dove fu celebrato cone q, oltre al premio come miglior regista aal festival di, uno dei più importanti d’Europa. E al premio come miglior film alMa soprattutto, è stato il pubblico a stringersi attorno al film, ad amare la sua storia, il modo che ha il film di raccontare varie declinazioni dell’amore. Sempre con uguale attenzione, affetto, partecipazione. Legami di amicizia,, una, un: una sorta diche abita nella mansarda di un edificio popolare a Roma Ostiense.Un, all’epoca, di intendere la vita, lo stare insieme, il condividere i sentimenti e le spaghettate. All’epoca, 2001, nel film si parlava anche di, con il personaggio dimalato terminale. Il resto, cioè quello che sarà nella serie, lo chiediamo a. Regista di origine turca, ma ormai stabilmente 'romano'. Forse il più bravo di tutti a raccontare, con leggerezza e profondità,. Ozpetek, che è anche autore di romanzi – comeda cui ha tratto l’omonimo film – è stato il regista che ha, nel modo più delicato e gioioso,. Che, beninteso, esisteva, era rappresentata: ma sempre ino comunque 'di rottura': dal cinema di Pasolini fino acon Tom Hanks, passando dai fremiti aristocratici dele di. Ozpetek ha saputo regalare al pubblico un ritratto intimo, inedito e non stereotipato del mondo omosessuale, contribuendo ad abbattere molti pregiudizi sul tema. Non solo ne, ma anche in, ino inOzpetek racconta, non necessariamente vincolate a legami sessuali. Famiglie in cui l’amore può essere fatto di solidarietà, di abbracci, di voglia di nuotare insieme nel mare della vita. Anche quando c’è Saturno contro."Io sono cambiato, sono invecchiato! - ride - Quando girai Le fate ignoranti, non avrei mai pensato che avrebbe avuto tutta questa risonanza negli anni. L’ho girato con grande libertà, nel modo di girare, nel modo di far recitare gli attori. Ma questo ha portato ad una novità del film, in qualche modo. Chi vedeva il film lo trovava nuovo, non solo nei temi ma anche nelle riprese, nella recitazione, tutto. E questo mi ha segnato. Ogni volta che giro un film, incontro gente che è ancora pazza de"."Racconto la storia anche da altri punti di vista. Ma la nostra vita è cambiata molto, con il Covid. Non sono stati possibili quei momenti conviviali sul set che hanno reso la lavorazione del film così meravigliosa. Ma credo che la cosa fondamentale sia della serie che della vita siano le amicizie. Le fate racconta amicizie e amori impossibili. La serie racconta l’importanza di stare insieme"."Assolutamente no. E’ il demonio per un regista, per la fatica che comporta. Ma è anche molto bello: io ho vissuto sul set. Mi sono alzato prestissimo per mesi, e tutti i giorni non vedevo l’ora di arrivare sul set"."Per me la cosa più bella è la condivisione con lo spettatore: anche quando vado in aereo, ti fermano e il pilota parla con te… In tutti i miei film ci sono i sentimenti delle persone. Io stesso mi commuovo e mi emoziono, guardando le scene dei miei film"."Sì, perché io penso che sia bruttissimo vivere da soli nella vita. Uno può vivere da solo, ma è essenziale avere delle amicizie"."Filippo fa un ruolo importante nella serie. Poi c’è Eduardo Scarpetta, che è stato una rivelazione assoluta, un attore di una bravura pazzesca: Eduardo è stata una scommessa, i produttori non erano sicuri al cento per cento, ma io ero sicuro di lui. È un attore straordinario, sono pazzo di lui artisticamente, ci siamo intesi al volo"."Dopo tanti anni, ho ritrovato Luca. Un ragazzo di una generosità rara, di grande cuore"."Paola Minaccioni, che è anche una mia vicina di casa; Serra Yilmaz che – come ben sapete – mi è cara da sempre, e Cristiana Capotondi. Ho scoperto in lei una grande attrice, grande appassionata di calcio. Parliamo sempre di calcio, io la chiamo ‘camionista’, le dico ‘Vieni qua, camionista!’. È un maschiaccio disegnata da Botticelli"."No, direi che in questi lunghi mesi di isolamento ci hanno salvato la vita".