Marina Abramovic insignita del titolo di accademica d'onore delle Belle Arti di Carrara: è la prima donna in 250 anni

Marina Abramović sarà proclamatadall’Accademia di Belle Arti di Carrara. Il direttorei, insieme all’intero consiglio accademico, hanno assegnato alla performer serba l’alto merito dell’ente che annovera tra gli illustri predecessorie - rilanciato negli anni recenti -insieme a(2018) e(2019). La cerimonia di consegna del diploma si terrà il 23 giugno alle ore 18 in modalità mista. Davanti al direttore Luciano Massari, il presidente Antonio Passa, il consiglio accademico i docenti e gli studenti che saranno presenti nell’aula magna dell’Accademia,da New York in diretta online. Laè affidata al curatore e critico d’arte, già direttore fra l'altro del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. L’artista, spiegano dall’Accademia di Carrara, "è stata scelta per gli, in quanto artefice di una ricerca svolta principalmente su sé stessa che mira a condurre il, ma anche abile ad attraversare i linguaggi contemporanei, che ha allargato i confini delle arti". "È la prima volta nella storia dell’Accademia che questa onorificenza viene assegnata a una donna.- sottolinea il direttore Massari- L’Accademia è stataper volontà di, e per opera di altre due sovrane,, ha raggiunto fama e sviluppo, dunque le donne sono state centrali nella nostra storia ma ancora non c’era stata un’iniziativa in tal senso e questa sarà la prima di una lunga serie". Abramović, aggiunge Passa, «è una delle artiste più importanti del mondo. Siamo orgogliosi che entri a far parte della nostra Accademia. La sua opera ha influenzato giovani artisti e istituzioni, università e accademie di belle arti esercitando un’azione determinante sui modelli di indagine della pratica artistica".