Matteo Betti, campione di fioretto e di burle: "Noi, mai favoriti, ma vinciamo. Scherzi, vacanze e cene per unire il gruppo"

Il "bazza team"

Rio 2016, delusione e rinascita

E Bebe trovò il tavolo, nel ristorante completo

In incognito al Palio

Al Palio straordinario dell’ottobre 2018 Matteo fece in modo che Bebe non apparisse nell'elenco ufficiale degli ospiti del Comune per consentirle di vivere la festa senza pressioni. Ma è difficile non riconoscerla: dopo la corsa Bebe spingeva la carrozzina di Andreea per la lunga salita di Via di Città lei si era messa il cappuccio della felpa per non farsi riconoscere, ma all’improvviso un turista le urla

Bebe, vengo dalla Svizzera!

. Alla fine foto di rito con questi due felicissimi turisti, lei grondante di sudore e con la faccia stravolta mentre i suoi compagni di squadra ridevano.

'Zingarate' e scherzi alle matricole

"

Siamo un gruppo veramente compatto, mi viene da pensare alla scena del film

quando sono tutti nell’arena: dove non arriva uno arriva l’altro. Però sappiamo anche prenderci gioco di noi e delle nostre disabilità: ci facciamo scherzi epici, soprattutto alle matricole. Una volta abbiamo messo la sveglia puntata ad ogni ora della notte sopra ad un armadio ad un nuovo compagno di squadra paraplegico"

.

La carrozzina? È come il fioretto

Matteo è un campione, ma anche un uomo, un marito, un padre impegnato nel sociale, nell'educazione al rispetto delle disabilità, nel sostenere altri giovani che come lui si affacciano al mondo della scherma in carrozzina che - come ripete ad ogni occasione - è solo uno strumento, come il fioretto o la maschera. Una sensibilità naturale, innata che gli è valsa la nomina di Ambasciatore Paralimpico e l’elezione nel 2020 nel consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, presidente del Cip e tra le "100 leggende dello sport2 del Coni

dice che Matteo Betti "ha vissuto nella storia dello sport paralimpico, tra complessità, aspirazioni, cambiamenti". Un’evoluzione durata oltre un decennio, che porterà finalmente, ad equiparare gli atleti olimpici e paralimpici nell'assunzione/arruolamento nei gruppi sportivi a partire dal 1 gennaio 2022.

Tra poco parleranno i risultati in pedana: per gli azzurri della scherma appuntamento il 28 agosto per la gara individuale di fioretto maschile e il 29 per quella di fioretto a squadre.

, atleta delle Fiamme Azzurre, senese classe 1985, un'emiparesi destra provocata da complicazioni alla nascita è alla quarta partecipazione ai Giochi e guiderà la squadra di fioretto maschile composta da Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Marco Cima rispettivamente alla prima, seconda e terza esperienza. L'altra metà del team di schermidori azzurri è composta dalla compagine femminile con la debuttante Rossana Pasquino, la capitana Loredana Trigilia, Ionela Andreea Mogos e la portabandiera nonché campionessa olimpica in carica Bebe Vio.Quella maschile è una squadra affiatata che si allena insieme da cinque anni e che Matteo chiama ironicamente il “”: In dialetto bolognese - spiega - '. Noi siamo quegli atleti che non partono mai col favore del pronostico, ma una squadra capace di cercare l’occasione e prenderla al volo. Di occasioni Matteo,, tifoso del Siena e primo di tre fratelli, se ne è conquistate tante con fatica, abnegazione, superando delusioni, crisi e voglia di abbandonare tutto per ripartire ogni volta con maggiore grinta. Sulla pedana di Tokyo salirà con il dodicesimo titolo italiano in tasca, da, dae con una medaglia di. Ma dopo i Giochi del 2016 in Brasile aveva deciso di mettere la parola fine alla sua bella esperienza della scherma."Con la delusione di Rio 2016 avevo deciso di smettere: dopo un girone non facile Marco ed Emanuele - che aveva solo 17 anni - lasciano l’assalto in vantaggio 40 a 34 e io dovevo “chiudere”, ma sbaglio tutto e. Stessa storia con l’assalto successivo contro la Polonia e finiamo a fare la “finalina” per il 5° e 6° posto con il Brasile. É stato un duro colpo, mi sono sentito la responsabilità del fallimento dell’intero gruppo. Al termine dei Giochi mi sono preso un po’ di tempo e sono rimasto(bronzo a squadre e oro individuale per Bebe), io che smaltivo la delusione econ cui siamo amici da tanto tempo. E’ stata un’esperienza fantastica perché abbiamo: abbiamo fatto tutti idell’Ila Grande e mentre Giorgio portava in spalla Andreea io andavo dietro con la carrozzina, siamo andati nella, nelledi cachaça (il liquore che si usa per i cocktail come caipirinha e la batida), abbiamo fatto ilovunque.Dagli esordi asulle pedane della Mens Sana sotto la guida di Zalaffi, lee i primi successi, l’incontro e il legame mai interrotto con il maestro D’Argenio anche quando decise di provare lasu proposta del maestro Di Rosa, già collaboratore della nazionale, malgrado le perplessità di D'Argenio. Tante, le tappe di un percorso che ha portato Matteo, da 13 anni nell'Olimpo della scherma italiana. "Malgrado i mille spostamenti,(e il fazzoletto del Nicchio in valigia) e ho voluto che anche miei compagni della nazionale la conoscessero: l’ultimo raduno della nazionale paralimpica prima del lockdown del 2020 lo abbiamo fatto proprio a Siena,che è stata apprezzata da tutti. Il 4 marzo abbiamo festeggiato in centro il, l’ultima cena tutti insieme al ristorante prima della chiusura totale imposta appena due giorni più tardi. Bebe è voluta tornare nel locale dove avevamo pranzato: è stato divertente perché sono entrato io e non c’era posto, è entrata lei e il posto l’hanno trovato. Ma su questo non avevamo dubbi». Ride. Il legame della squadra italiana fuori dalle pedane si capisce da questi particolari: dalla condivisione, dall'ironia, dall'assenza di invidia.