Nel Paese reale ha già vinto Mario, nel Paese legale no. La possibilità della legge e il referendum sull'eutanasia: una corsa a ostacoli

Senza dire del fatto che ilda parte della Consulta. Superato, infatti, l’esame puramente formale della, quello sulla validità del numero delle firme (500 mila era il tetto minimo per arrivare a dama, ne sono arrivate più di un milione, e qui il merito – come per gli altri referendum popolari, sottoscritti in questi mesi – arriva dall’introduzione dellamarchingegno virtuoso escogitato sempre da Magi e infilato, a luglio scorso, nel Dl Sostegni leggi qui ), ora spetta alla Corte costituzionale dire se il quesito referendario è compatibile con i principi sanciti dalla Carta e se non viola leggi dello Stato sulle quali non è possibile chiedere referendum.dopo quello formale, per nulla scontato: sono diversi i costituzionalisti e i giuristi che ritengono che non sia ammissibile, così com'è formulato, il quesito sull’eutanasia, come ci spiega, più avanti, Stefano Ceccanti. Potrebbe, invece, arrivare prima una legge che, nei fatti, renderebbe inutile il referendum? Potrebbe, appunto, ma non è affatto detto che ci si arrivi, in questo scorcio di legislatura, che si chiuderà a, se non pure prima. Un anno e mezzo, non di più, di tempo, stante il piccolo particolare che, ormai da settimane, le Camere sono impegnate nella, la quale -per prassi- blocca l'esame di ogni legge ordinaria, e che da metà gennaio le stesse Camere saranno occupate dalle votazioni per eleggere il futuro. Insomma, a stento si inizierà con la discussione generale, alla Camera, sull’eutanasia, poi i lavori si bloccheranno per forza di cose e se ne riparlerà, se va bene, nel 2023. Senza dire che, in Italia, vige il(fin quando una proposta non viene votata in modo identico dalle due Camere non è legge) e dunque, ove mai il testo di legge sull'eutanasia passasse l’esame della Camera dei Deputati, dovrebbe poi passare anche le forche caudine dell'esame del Senato, dove il centrodestra e i centristi, come ha dimostrato l’affossamento del ddl Zan a settembre, la fanno, ormai, da padroni. Infine, va anche detto che, per questo referendum come per tutti gli altri che, in questi mesi, hanno ottenuto un veroun milione di firme in meno di un mese;un milione di firme in sei mesi;poco più di 500 mila firme in pochi mesi), ove mai la legislatura finisse in via anticipata nel 2022 e si arrivasse a nuoveentro giugno, i quattro referendum (sei quesiti sulla giustizia, tre quesiti singoli su caccia, cannabis, eutanasia) verrebbero sospesi: di celebrare i referendum se ne riparlerebbe non prima del 2023. Così, infatti, prescrivestrumento previsto dalla Costituzione ma che è stato attivato solo a partire dal 1970 in poi: se si devono tenere elezioni politiche (in via ordinaria o anticipata) è il referendum che slitta. Insomma, il voto ha sempre la priorità, il che – ad alcuni partiti, che non hanno alcuna intenzione di schierarsi su quesiti così divisivi (anche, come detto, il Pd, non solo Lega e FdI) – conviene, nel senso che anche per questo motivo potrebbero decidere di correr a urne anticipate.Alla fine, però, almeno per fissare una data sul calendario della Camera, ce l'hanno fatta. La legge sulla morte medicalmente assistita arriverà alla Camera ile. Merito dell'insistenza e testardaggine del presidente della commissione Giustizia della Camera,(M5S), che ha lavorato per far passare – di concerto con la presidente della commissione Affari sociali,(M5S) – un testo che, ormai da tre anni, vegetava in commissione. E merito dei due relatori, il deme il grillino, che hanno cercato una mediazione sulle. I quali, però, non assicurano un voto favorevole, ma almeno garantiscono "l'approdo in Aula". Un risultato che però suscita subito la reazione fortemente polemica di Riccardo Magi di Più Europa che dice: "Hanno prevalso quelli che vogliono mandare la legge sul binario morto".E dunque in aula a Montecitorio, quale sarà l'esito per il testo sulla suicidio medicalmente assistito? Bazoli– cattolico democratico, bresciano, uomo mite – la mette così: "Abbiamo raggiunto l'unico compromesso possibile che garantisce, appunto, l'arrivo in Aula, e non il muro contro muro anche su questo, ma certo non offre garanzie sul voto favorevole del centrodestra". Alla domanda cosa faranno, risponde con sincerità:"Certo non voteranno a favore". Si asterranno? "Vedremo" si limita a dire, laconico. Di sicuro c'è che il centrosinistra giallorosso (), ha i voti per mandare il testo al Senato, ma lì il destino del provvedimento sul fine vita si preannuncia già segnato, e in senso negativo, come è già accaduto per il, proprio per via dei numeri risicati, a palazzo Madama, dell'alleanza di governo che reggeva il Conte bis. In piùè divisa anche alla Camera: rispetto al sì convinto di deputate come Lucia Annibali e Lisa Noja, che lo hanno espressamente detto nelle relative commissioni, e rispetto al sì di Roberto Giachetti, ci sono anche molti no, a partire dai renziani più vicini alle sensibilità del mondo cattolico, mentre il presidente di Iv,, che è anche vicepresidente della Camera, ritiene quello di Bazoli un "testo equilibrato" su cui lavorare. "Nella passata legislatura abbiamo fatto un passo storico con l’approvazione della legge sul testamento biologico – sostiene Rosato – costruendo un consenso ampio e trasversale. Oggi sul punto specifico segnalato dalla Corte mi sembra sia stato fatto un lavoro equilibrato contenuto nel testo base, ancora migliorabile in alcuni punti con il lavoro emendativo da fare in aula". E anche nel, molti gruppi minori sono contrari, da Coraggio Italia (Toti-Brugnaro) a Noi con l’Italia (Lupi) e a Centro democratico (Tabacci), mentre la pattuglia ex M5s è per il sì. Ma è proprio sulladel 13 dicembre che Riccardo Magi protesta. Per lui il giorno giusto per cominciare avrebbe dovuto essere, al massimo, quello del. Passare al 13 invece significa segnare comunque il destino della legge anche a Montecitorio. Perché, spiega Magi, “con la sessione di bilancio e gli altri provvedimenti urgenti, e con la pausa di Natale, a quel punto si arriva all'elezione del presidente della Repubblica”, cioè a febbraio del 2022. Magi non nasconde neppure di essere polemico con le concessioni fatte dai relatori giallorossi al centrodestra, su molti degli emendamenti.Ma quali sono state, in concreto, queste? Sicuramente è stata respinta l'ipotesi di rendere obbligatorieche anzi potranno essere rifiutate da chi chiede la morte medicalmente assistita. Ma il centrosinistra accetta che chi chiede di morire non solo sia affetto da "", ma per lui sia stata già preannunciata "". Non solo, le suenon dovranno essere solo "", ma anche "". A queste concessioni se ne aggiungono altre formali sull'intero testo del ddl. In compenso, dopo una giornata di estrema tensione, quella di mercoledì, in commissione, è venuto meno "il clima di scontro frontale, almeno non ci si affronta all'arma bianca". Frutto di 24 ore in cui i relatori Bazoli e Provenza hanno fatto di tutto per evitare che la futura legge sul fine vita potesse saltare del tutto, cioè all'anno nuovo.Insomma, i, anche quelli schierati in prima fila, come il dem Alfredo Bazoli, Giorgio Trizzino (exx M5s, oggi nel Misto, ex relatore del provvedimento) e Gilda Sportiello del M5S, esultano per la mediazione trovata, glicome Magi – storicamente vicino alla Luca Coscioni (e gli ex radicali di +Europa) – non sono soddisfatti della mediazione raggiunta, Iv si divide sul tema, il Pd pure, il centrodestra annuncia dura battaglia. In Parlamento c'è infatti anche chi, come la senatrice Udc, Paola Binetti, dice: "È un, una inversione radicale della missione del medico. Questo è solo un primo passo per arrivare alla legge sull'eutanasia". Ma se la Binetti ha, almeno, il coraggio di parlare ed esprimere, in modo coerente con le sue posizioni di cattolica oltranzista, il suo secco no, il resto del centrodestra resta silente e acquattato, ma pronto anche ad affossare la legge in Aula, dove saranno possibili, peraltro, i, senatrice di Più Europa, sul tema del suicidio assistito ha spiegato a La Stampa che "la situazione è questa: la legge non c'è, c'è una, anzi due sentenze della Corte, ma nessuna legge. Quindi per aiutare Mario io penso che bisogna trovare qualcuno che la applichi, intanto". Un chiaro, succinto, riassunto della tragica questione.Articolata, ma molto dubitativa e problematica è, invece, l’opinione del deputato del Pd, e raffinato costituzionalista,, sul quesito referendario sull'eutanasia, che dice: "L’impostazione data dalla Corte con le sue decisioni cerca di individuare dei parametri oggettivi che individuano unain cui lo Stato si ritrae, ma non perché dall’altra ci siano diritti individuali non negoziabili, ma solo perché alcuni comportamenti, pur negativi, non possono essere oggetto di intervento penale e quindi sono liberi. Al di là del dettaglio su questa o quella condizione di non punibilità del singolo, la Corte in sostanza cerca di individuare la, o comunque intollerabile,. Dove queste condizioni oggettive non ci sono, e dove quindi il legame tra persona e comunità è solido, esso non può essere spezzato. Dove viceversa il legame è ormai indebolito al massimo, o comunque pressoché scomparso, il diritto penale si può ritrarre prendendo atto di questa realtà. Qui passa la frontiera tradelle Commissioni Giustizia e Affari Sociali sull'aiuto al suicidio che sviluppa la giurisprudenza della Corte, che può anche essere declinata in modi diversi dal momento che ha detto ciò che è incostituzionale ma non ha dato una soluzione univoca, e ilche invece giunge alla, anche di quello sano. È il confine che c’è tra una posizione liberale ed una libertaria", conclude Ceccanti.