Quanto costano al Pianeta email, ricerche e tweet? L'app per scoprirlo e il vademecum per essere green anche al Pc

Carbonalyser, l'app di che calcola i nostri consumi su Internet

Che voi lavoriate a casa in smart working (l’Italia si piazza al di sotto della media europea, con ildi occupati che lo utilizza spesso, contro ildella Finlandia o ildel Lussemburgo ) o in ufficio, è bene sapere che, evitando di inquinare più del lecito. Nonostante infatti con l’avvento delle tecnologie informatiche si sia parlato molto di società senza carta e di come Internet avrebbe avuto un impatto positivo sull’ambiente, secondo il report " The Shift Project nel Report: Lean ict - towards digital sobriety ", nel 2008 leutilizzate nelle(Ict) hanno contribuito per ilalle emissioni globali di, nel 2020 sono salite al 3,7% e si stima che raggiungeranno l’8,5% nel 2025. Tanto che si parla oramai dicome della "in termini di emissioni di Co2, stimando che sia responsabile di. Colpa del fatto che siamo sempre più tutti connessi e che l’uso delle tecnologie It si sta diffondendo in maniera capillare anche in strati sociali e in contesti geografici che finora ne erano rimasti al di fuori. E le sorprese non mancano. Secondo le stime più accreditate (fonte Arpat) infatti,nell’atmosfera,emette intorno aiper ogni tweet,. Addirittura inviare un sms o fare una chiamata di un minuto comporterebbe un rilascio di 0,014 grammi di Co2 che, sia pure di molto inferiore, moltiplicato per miliardi di volte genera una cifra non indifferente.Per la salute del Pianeta c’è quindi bisogno di diventare più consapevoli anche nelle nostre attività lavorative. Dobbiamo cioè imparare a utilizzare meglio la tecnologia, riducendo le nostre ricerche superflue sul web ooppure affidandoci a servizi di archiviazione temporanea, che eliminano i dati una volta concluso il trasferimento o ancorache conserviamo sui server, che hanno, per lo più, un inutile peso. E se voglilamo essere aggiornati sui nostri tele-consumi la ong, mette a disposizione un calcolatore – "" – che consente di visualizzare il. Oltre a questo, è bene stare attenti a non sprecare carta, stampando ogni mail o documento, non usare materiali usa e getta, utilizzare la bicicletta, andare a piedi oppure prendere i mezzi pubblici per rercarsi a lavoro o organizzare un car-pooling tra colleghi, regolare in modo corretto la temperatura dell’ufficio, non esagerare con il caldo in inverno e con il freddo d’estate. Infine gestire correttamente i rifiuti che produciamo durante la nostra giornata lavorativa.