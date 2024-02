"Questi campioni ci insegnano a superare i nostri limiti. Per noi Tokyo non è mai finita"

Tra le tante storie volate in missione a Tokyo 2020 c’è anche quella di: velocista, già bronzo a Rio, uno dei migliori tempi mondiali nei. È, quella degli atleti amputati sopra il ginocchio. Con lei ci sono(primatista mondiale, con 14"59) e(15"01): insieme, tre atlete destinate a farci sognare.Scelgo di raccontare la storia di Monica perché riallaccia le fila della cronaca più vicina a noi, e ci parla dellache in questi giorni rappresenta la vera grande ombra sulle(113 gli atleti italiani, mai così tanti, 61 le donne, mai così tante). Monica, dicevo:nel 2012, proprio, caporal maggiore per l’esercito italiano. Sulla pelle si è tatuata: "". Lei, quanto è forte, lo ha scoperto attraverso lo sport nove anni fa. E tutti noi lo abbiamo scoperto insegnato dalla pandemia: mai come nell'estate degli Europei, di Wimbledon, delle Olimpiadi e adesso delle Paralimpiadi, il Paese ha capito quanta gioia e quanta unione e quanta voglia di ripartire regalassero la fatica, l’impegno, il coraggio, i successi dei nostri campioni. Per la prima volta, attraverso di loro, tutti noi abbiamo inevitabilmente superato i nostri limiti, quelli di un’. Superare i limiti: resta questo il senso e il fine più alto, più nobile, più complesso dello sport. Ed è anche per questo che ilinsieme al canale digitalehanno deciso di seguire e di raccontare le Paralimpiadi con attenzione, dedizione e passione., sì: non un grammo di meno di quanto sia stata dedicata agli altri grandi appuntamenti sportivi di questo anno straordinario. Troverete uncon la viva voce degli atleti a Tokyo, e poi ancora interviste, approfondimenti, reportage che andranno ad arricchire la cronaca dei risultati, giorno dopo giorno, da oggi al 5 settembre. Un viaggio per testimoniare il grande sport, ai suoi massimi livelli, quelli in cui il corpo supera se stesso e le proprie barriere. Anche il corpo di chi non potrà esserci, come quello di, che doveva diventare la prima donna afghana a competere alle Paralimpiadi, e che oggi è. E di nuovo ecco che si riannodano i fili della cronaca. In un'intervista a Famiglia Cristiana del 2019, Monica Contrafatto diceva: "pronta a esplodere e a spingerci". Qualunque cosa accada. Vale per tutti, tutti i giorni, ovunque noi siamo.