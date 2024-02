“Sei troppo scura, non puoi fare Miss Italia“: a Terni una diciottenne presa di mira per il colore della pelle. Lei e il padre sporgono denuncia

Era il 1996 quando, allora diciottenne, conquistò. Una perla di bellezza, asciutta, occhi vispi, mora, riccia, carnagione scura: un. Le cronache raccontano, come poi confermato nel corso degli anni dalla diretta interessata, che a non tutti piacque quella 'svolta'.È passato un quarto di secolo e tra quella giovanissima Denny Mendez ela somiglianza è evidente. Ma chi è Fossatelli? Una studentessa liceale, anche lei diciottenne, ternana, tra le reginette di bellezza delle prefinali di Miss Italia e già, finita sui socialper quella carnagione olivastra che, secondo l'utente, ne farebbe una "non italiana". Quanto a basta a scatenare. Un dettaglio, ovviamente, che i genitori siano italiani e lei, mora e naturalmente abbronzata, più o meno dello stesso 'colore' di chi si sottopone alle lampade o trascorre una giornata estiva al mare. "Iscriviti al concorso del tuo Paese,", se n’è uscito anche così l’hater sul profilo della ragazza. Lei reagisce alla situazione con una calma olimpica, ben oltre la sua giovanissima età. "È una vicenda spiacevole ma che a me personalmente non tocca proprio per niente - spiega Anna Giulia usando il giusto piglio -. I, per dire,, ma naturalmente non è questo il punto. Penso a chi può avere un genitore straniero o un carattere più fragile del mio e che quindi può risentire di una cosa del genere. È per loro che intendoe andare in fondo a questa vicenda, affinché situazioni del genere non si verifichino più. Andrò alla polizia postale a presentare la denuncia - puntualizza Fossatelli -. Ripeto,minimamente, ho bloccato subito questa persona, che ha scritto sempre via social anche a mamma e papà. Tutte cose che non stanno né in cielo, né in terra. Con papà ha postato, a mamma ha contestato che io avrei sfilato nuda, quando tutti sanno che Miss Italia è al massimo in costume. Che dire. Denuncio affinché non accada più".E non è l’unica, Anna Giulia, a denunciare. Il. "Sinceramente all’inizio non ho dato alcuna importanza alla cosa - racconta -, ho pensato si trattasse di. Poi però anche io sono stato contattato in privato, sempre via social, con quelli che sembrano riferimenti religiosi. Quindi mi rivolgerò alla polizia, nonché ad un collega, affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda". Intanto la città si stringe intorno ad Anna Giulia e ai suoi genitori, con tanti messaggi di. Tra questi, quello del, della Lega: "Terni si sente orgogliosamente rappresentata da Anna Giulia Fossatelli, alla quale va il mio pieno sostegno per gli insulti ricevuti. Dispiace leggere certi commenti idioti e beceri nei suoi confronti. Ad Anna Giulia e ai suoi genitori va il mio abbraccio e la mia solidarietà". Così il: "Esprimiamo affetto e vicinanza a questa giovanissima ragazza, vittima dell’ignoranza e della grettezza dei soliti leoni da tastiera. Le persone viaggiano, si spostano per motivi di lavoro o di studio, ma alcuni, troppi evidentemente, ancora non sanno che esistono infinite sfumature di colore della pelle e altrettanto infinite combinazioni di caratteristiche somatiche, e".