The Danish Girl, simbolo transgender dal cinema al carcere: l'identità tra le sbarre dell'autenticità

The Danish Girl

Le ragazze danesi nella realtà

Oltre le sbarre

Diritto o pretesto?

Chi ha visto il film, tratto dal romanzo La danese di David Ebershoff, non può essere rimasto indifferente di fronte alla bellezza stilistica della regia di Tom Hooper, alla magia di una fotografia impeccabile e soprattutto all'intensità commovente di una storia che non è frutto di fantasia, ma ispirata a un personaggio realmente esistito.Siamo nelladei primi del Novecento quando, entrambidi successo, si conoscono e innamorano. La loro felicità è assoluta e presto decidono di sposarsi: i due si amano moltissimo e sono complici nelle loro fantasie più nascoste, come accade per ogni coppia davvero affiatata. Un giorno Gerda suggerisce al marito di: un gioco nato per caso, solo perché l'abituale modella sua amica quel giorno non si è presentata. Einar, all'inizio, avverte tutto il comprensibile imbarazzo dell'inconsueta situazione, ma presto scopre di essere irresistibilmente attratto da quel sorprendente mutamento di cui si invaghisce così tanto da iniziare a. Si fa chiamaree ogni giorno che passa comprende quanto la sua autentica personalità sia stata da sempre quella di una femmina, imprigionata solo per capriccio della natura nel corpo di un uomo.La cosa gli crea non pochi scompensi e turbamenti, viene trattato da pazzo e sottoposto a. Ma Gerda è una donna intelligente e nonostante tutto continua ad essere innamorata di Einar/Lili. Con estrema lucidità è ben consapevole di essere stata in qualche misura catalizzatrice di quella metamorfosi, anzi colei che, sulla spinta sinergica di cause efficienti, aveva messo in luce la vera natura del marito. Un marito che non avrebbe mai più potuto essere tale, perché Lili decide di recarsi in Germania allo scopo di sottoporsi a un intervento chirurgico assolutamente audace per i tempi, quello del. Quando nel 1931 Lili Elbe, in cui era stata individuata addirittura la presenza di un abbozzo di ovaie, viene finalmente operata per un trapianto di utero e la creazione della vagina, il suo cuore non regge e lei muore.La ragazza danese è il simbolo per eccellenza deldelle tante persone amaramente consapevoli di esserein unche non riescono a sentire affatto loro, perché estraneo, e che anzi arrivano a vivere alla stregua di un ingombro fastidioso. Uomini che hanno la netta percezione di sentirsi donne e viceversa, drammi psicologici ed esistenziali che spesso non trovano soluzione ma portano impressi tutti i segni dell'esclusione, del peso di una vita difficile e senza sbocco se non nel nascondersi, nella vergogna o peggio nell'È di pochi mesi fa la notizia di un numero rilevante dirinchiusi in una prigione dellache, invocando il proprio diritto all'identità di genere, chiedono il trasferimento nella. Le domande dello spostamento in questione sono quasi trecento e questo da quando è entrata in vigore, nel gennaio di due anni, fa unaspecifica tesa a regolamentare il diritto di poter scegliere la propria, indipendentemente dalla struttura anatomico-biologica. Purtroppo se da un lato questa norma è stato sancita proprio a difesa di transgender e intersessuali, dall'altro ci sono le donneche, non a torto, temono una invasione nelle loro celle di uomini che potrebbero usare quale pretesto della percezione di genere esclusivamente al fine di ottenere un trasferimento. Che potrebbe essere potenzialmente pericoloso per le detenute.e leche si sono verificati negli, dove una simile normativa transgender è da tempo in atto, hanno creato allarme e pongono i presupposti per un nodo gordiano, sul piano etico e legale, difficile da sciogliere. Alle donne va garantita tutta la incolumità possibile, ma allo stesso tempo non possono essere ignorate le esigenze di uomini che si sentono in tutto e per tutto realmente appartenenti al sesso femminile. Una donna transgender ha raccontatodella sua vita quotidiana all'interno di una cella riservata ai maschi, dove solo andare in giro in reggiseno e mutandine per lavarsi significava essere oggetto di abusi di ogni tipo. Kelly, questo il nome della detenuta, è diventata donna dopo vent'anni di terapia ormonale e spera di terminare presto nella sezione femminile la propria reclusione: ": quando ho reagito di fronte all'ennesima richiesta di prestazioni di sesso orale, per tutta risposta sono stata pesantemente redarguita dallo stesso personale della prigione. Non mi piace affatto condividere gli spazi con gente convinta che noi trans siamo soltanto oggetti fatti apposta per il loro divertimento. Io esigo ilper me e per tutte quelle come me."Intanto le detenute di sesso biologicamente femminile sono in allarme e tra di loro ricorre questa domanda dalla difficile risposta: quanti sono glie quanti invece quelli che 'se la ridono' presentandoin cui si dichiara in modo fraudolento una diversa identità di genere solo per commettere soprusi e violenza? Per legge, da ben sette anni, i detenuti transgender californiani possono decidere di affermare il loro orientamento sessuale in modo radicale mediante la richiesta di un intervento chirurgico pagato dallo stato. Da allora i casi di cambiamento di sesso sono stati una settantina. A riguardo, l'avvocato statunitense che difende i diritti dei detenuti transgender sottolinea, dal canto suo, come la strada appena tracciata sia, nei fatti, ancora molto lunga e tortuosa perché la maggior parte di loro difficilmente potrà concretamente avere accesso alla terapia ormonale o a quella chirurgica. E non fa mistero sullain atto: esibire tratti intrinsecamente femminili in un carcere maschile comporta rischi incalcolabili e nel contempo inibisce il diritto di sentirsi donna fino in fondo. Di vivere la propria vita, costi quel che costi. Di avere la gioia di amare e magari, un giorno, sentirsi così completamente donna da voler essere madre. Esattamente come la mitica Danish Girl, come tutte le Lili, le ragazze danesi del mondo.