Tra pregiudizi e cambiamento, cosa determina l'identità? L'Italia multiculturale in mostra

Un progetto artistico e sociale che ha come unica 'bandiera' un messaggio di riflessione sull’. Ecco "", il tour artistico lungo un anno per denunciare l’inutilità dei pregiudizi e la bellezza del cambiamento, firmato da Luigi Christopher Veggetti Kanku, pittore e scultore nato a Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo ma cresciuto in Brianza. Tra le sue opere principali ci sono i ritratti di. In apparenza sono volti che vengono percepiti dalla società come africani, ma l’identità che vuole rappresentare l’artista è un concetto più profondo: con le sue opere si domanda (e prova anche a formulare risposte)Tale concetto lo possiamo vedere, per esempio in "Teenager" (2021), un dipinto che ritrae una ragazza di colore che fa la classica smorfia da selfie, in voga negli ultimi anni, mostrando la sua lingua, in questo caso colorata di verde, bianco e rosso come la bandiera italiana. In quest’opera l’artista vuole sottolineare che uno degli elementi principali che determinano l’identità di una persona è proprio. Nel nostro Paese è sempre più frequente conoscere e incontrare giovani che hanno un 'aspetto da straniero', ma che parlano italiano. Sappiamo bene che ogni lingua determina, di formulare e costruire il ragionamento. Inoltre, la lingua è anche l’organo collegato a uno dei cinque sensi principali,, e la cultura passa anche attraverso il cibo e la conoscenza delle pietanze tradizionali italiane. "Tricolore 2022" si focalizza, dunque, sul, al di là di etnia, origine o religione, sensibilizzando il pubblico nazionale e internazionale verso il cambiamento che sta coinvolgendo l’Italia, sempre più una realtà. L'intero progetto è ispirato all’opera(2021), una rielaborazione contemporanea della celebre tela di Giovanni Segantini, conservata alla Galleria d’Arte Moderna a Milano. "Sono molto contento di aver reinterpretato l'opera di uno dei grandi maestri della pittura italiana – commenta l'artista –. Dopo oltre 130 anni, impregnata di un contenuto sociale inaspettato. Un'opera dolce che tocca tante tematiche allo stesso tempo, senza mai essere provocazione, solo un inequivocabile punto di riflessione". L’artista con poche e larghe pennellate digitali ha ritratto l’icona della maternità africana, con il bambino dietro la schiena avvolto dal tipico panno tradizionale. La mano della madre, che guarda l’osservatore con dolce fierezza, accarezza il viso della figlia primogenita.Il tour "Tricolore 2022" parte il 20 gennaio dalla Galleria Akka Project di, per far conoscere tre opere totalmente digitali, formato NFT (‘Non-Fungible Token’ che certificano e proteggono l’autenticità dell’opera d’arte) e poi proseguire in altre città d'Italia e non solo. Anchesono pronti a conoscere l’ispirazione creativa e sociale dell’artista 42enne nei prossimi mesi. L'evento internazionale si concluderà nel gennaio del 2023 al Museum of Fine Arts dell’Università Statale della Florida. Il tour è stato programmato non solo negli spazi tradizionali della cultura – come musei, gallerie e spazi d’arte – ma anche nelle scuole. La, infatti, è considerata da sempre. L’artista oltre a presentare le sue opere dal punto di vista tecnico artistico, sarà soprattutto disponibile ad un momento di dibattito sui temi dell’inclusione e della multiculturalità. "Mi piace l’idea di trattare le scuole al pari di musei e gallerie, portare l’arte direttamente dentro gli istituti. Se il fine primo di questo evento è quello ditrovo che sia doveroso partire alla base, scardinare le dinamiche abituali dell’arte ed entrare nei luoghi dove i cittadini iniziano a formarsi a costruire il loro senso critico" sostiene Veggetti.