"Tull Quadze, tutte le donne". Dall'Afghanistan all'Europa in piazza per il bene del mondo, delle persone, della terra. È la "rivoluzione della cura"

Hanno iniziato a organizzarsi quest’estate ealle 14s’infrangerà – ma in forma rigorosamente statica – in piazza del Popolo a Roma. Il titolo della manifestazione, a cui aderiscono più realtà sparse sul territorio nazionale, èche in, la lingua ufficiale dell’Afghanistan, significa:. Indetta a luglio dall’assemblea della Magnolia, chiamata a raccolta dalla Casa Internazionale delle Donne, la manifestazione, dove i diritti delle donne sono particolarmente negati e calpestati. Simbolicamente, sarà infattiad aprire la lunga lista di interventi che si alterneranno sul palco con la lettura di un, una poesia breve che letteralmente significa “”, utilizzata popolarmente e anticamente dalle donne pashtun per. “L’Afghanistan” - si legge nel comunicato firmato dalle tante case delle donne, aperte in Italia, organizzazioni sindacali, associazioni femministe, intellettuali e singole cittadine - “è infatti il tragico specchio deldi tutti i poteri, dei torbidi inganni deldella cura che funziona solo con i cerchi concentrici del prima la, la. Per questo, quel che accade nel paese è della stessa pasta delle morti nel, delle torture in, degli accampamenti nei”. Per unal’assemblea della Magnolia chiama “, Tutte le donne”.

La rivoluzione della cura

Il documento della cura, scritto dalle donne, destinato a tutti

Chi aderisce all'iniziativa

Secondo le donne che sabato scenderanno in piazza c’èche non possiamo permetterci di non apprendere dalla storia recente: “La pandemia, la crisi climatica, le tragedie delle guerre e delle migrazioni ci chiedono una rivoluzione: la rivoluzione della cura”. E quindi di un cambio di paradigma: “Prendersiinvece che sfruttarlo, prendersi cura dellee dellain cui viviamo, invece che usarla per affermare profitto e dominio”. Il cosiddetto “Documento della cura” scritto dall’Assemblea della Magnolia, che sabato lo presenterà, porta in calce la firma di intellettuali del calibro di(nella foto a), di, (nella foto a), sociologa e presidente di Di.Re (Donne in rete contro la violenza) , della storica segretaria della Cgil, dell’ex senatrice e docente, della presidente delle donne democratiche(Pd) e – per citarne solo qualcun’altra - dell’attrice(nella foto al), che così motiva la sua adesione: “Prendersi cura è un atto rivoluzionario imprescindibile per immaginare il futuro. Un futuro che non arriverà dall’alto come un’astronave ma, con la potenza dei semi che solo con la loro forza germinativa sono capaci di spaccare le pietre che li soverchiano. Prendersi cura è un gesto che le donne hanno, le carestie, gli sprechi, le guerre. È tempo che sia compito di tutte e tutti”.Come si legge nel documento, entrando nel vivo dell’attualità, le manifestanti chiedono che “tutte lee tutte le(dal fisco al lavoro, dall’ambiente al welfare) siano utilizzate per, sanare le, restituire a chi ha”. Per farlo, secondo le donne della Magnolia, saranno necessari: nuovi asiliper tutti i tipi e le forme di lavoro, un“di dignità e autodeterminazione, per uscire da situazioni di violenza”, più posti diper lee il monitoraggio dell’di genere in termini di occupazione “non solo ex ante ma anche ex post” in prospettiva di progetti futuri. Richiamandosi a quanto aveva fatto l’Europa per il 2020, l’Assemblea della Magnolia chiede infatti che “siano resi espliciti gli obiettivi del tasso di occupazione femminile: di quanto si vuole aumentare l’occupazione delle donne ed entro quando?”, chiedono nel documento. Ma anche - fra gli altri punti - che “vengano riconosciuti e finanziati i, perché luoghi politici femministi, di promozione di empowerment e di libertà femminile”. Storica segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso. Maria Luisa Boccia, ex senatrice e docente, che ha studiato il pensiero di Carla Lonzi. Lea Melandri