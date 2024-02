Un nuovo decennio di povertà e disuguaglianze: i risultati del WeWorld Index 2021. "Serve un'azione generale per far crescere i Paesi più fragili"

I numeri del WeWorld Index

La classifica dell'inclusione

C’era una volta. Poi è arrivato il. E la triste storia dei progressi per abbattere povertà e disuguaglianze nel mondo potrebbe racchiudersi in queste due brevi frasi.Al punto che il la classifica suldi donne, bambine e bambini in, che fotografa ed analizza la situazione di questi soggetti in relazione a(ambientali, sociali, educativi, economici e di salute) – mette in evidenza un dato chiaro ed incontrovertibile: l’arrivo della pandemia Sars-cov2 ha rallentato, fino quasi a mettere in discussione del tutto, i progressi fatti negli ultimi anni. Tutti gli indicatori principali infatti fanno pensare che il 2021 vada ad aprire un, confermando il trend negativo iniziato nel 2020. Anche perché leche hanno subito maggiormente le conseguenze sono quelle che già prima della pandemia vivevano in condizioni di marginalizzazione e discriminazione, tra cuiLe evidenze sono drammatiche: alla fine del 2021, nel mondo,si troveranno sotto la soglia di povertà;, la metà dei quali in Africa subsahariana, non ricevono ancora un’educazione adeguata: 59 milioni dalla primaria, 62 milioni dalla secondaria inferiore e 138 milioni dalla secondaria superiore. E ancora, in conseguenza della crisi ambientale in atto, nel 2030 si prevede cheavranno bisogno di aiuti umanitari, 50 milioni in più rispetto a oggi. Nel 2020 più di 50 milioni di persone sono state infatti: da disastri legati aie dalla pandemia di Covid-19. Non a caso, lo scorso anno,in tutto il mondo sono saliti a. Il 39% di loro è ospitato in soli 5 Paesi: Turchia, Colombia, Pakistan, Uganda e Germania. A questi vanno poi ad aggiungersi i, il numero più negli ultimi dieci anni. Infine, come se non bastasse, la crisi occupazionale e la chiusura delle scuole hanno costretto le famiglie a basso reddito a ricorrere alo aicome meccanismo di risposta. Tanto che a causa del Covid-19, il primo potrebbe aumentare di 8,9 milioni di casi entro la fine del 2022, e più della metà di questi riguarderebbe bambini tra i 5 e gli 11 anni. La 7° edizione di WeWorld Index è stata presentata durante un evento online a cui hanno partecipato il Presidente di WeWorld, Coordinatrice Centro Studi di WeWorld; l’Ambasciatore, Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite;, Vice-Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale;dal Fondo globale per l’educazione in contesti di emergenza “Education Cannot Wait”;, Emergency Program Coordinator;, Segretaria Generale di ChildFund Alliance.Per quanto concerne la classifica deiper donne e bambini, anche nel 2021 assistiamo al trionfo dei: le prime posizioni sono occupate infatti da Islanda, Nuova Zelanda e Svezia. La Svizzera è quarta (in ascesa, era settima nel 2020), la Finlandia quinta (in discesa, era seconda).La Norvegia che era prima lo scorso anno si piazza invece al sesto posto. Nelletroviamo gli stessi Paesi del 2020:(170° posizione),(171°) e(172°). In questi Paesi la condizione delle donne e dei bambini è ancora critica in tutte le dimensioni prese in considerazione nell'Indice. "Se non lavoriamo, un solo evento critico –come il passaggio di un ciclone– è sufficiente perché gli sforzi fatti vengano vanificati e si torni indietro su tutti i diritti, dall’istruzione alla sanità", dichiara Marco Chiesara, Presidente WeWorld . Che aggiunge: "Se non agiamo globalmente, con politiche e interventi che facciano crescere anche i Paesi più fragili, il processo per l’acquisizione, il godimento dei diritti e l'accesso ai servizi non potrà essere che, escludendo i Paesi più poveri. Ma affinché il cambiamento sia reale gli interventi devono mettere al centro, in modo che la crescita non sia ad appannaggio solo di chi gode già di maggiori risorse".