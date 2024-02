"Vorrei incontrare Mustafa e suo padre e dire loro: fidatevi della scienza, faranno miracoli com'è stato per noi"

“Sì, mi piacerebbe incontrare Mustafa e suo padre . Doponon è cambiato niente sulla. Dopo 30 anni continuiamo a non capire, a ripetere gli. Io vorrei dire a questo padre e a questo bambino siriano: fidatevi della medicina. Perché qui in Italia, nel centro protesi di Budrio, faranno sicuramente il miracolo. Come è stato per, la figlia di un amico che nel ’95 portai con me. Il pensiero è sempre per i, devi partire per loro”., 53 anni, bosniaco, musicista di Bihac, oggi operaio metalmeccanico nel Ferrarese, è il papà di Aladin. Il suo figlioletto non aveva ancora 5 anni quando arrivò a Bologna,dei serbi, le stampelle per camminare, un caschetto biondo e uno sguardo serio che andavano al cuore. E per la cronista che c’era, in quel caldo giorno d’agosto del 1995, confusa nella platea di giornalisti e cameramen che occupavano la piazza di Budrio, alle porte di Bologna, che emozione sentire al telefono dopo una vita quella voce calma. Ascoltare un giovane uomo che, in un italiano perfetto, con calata emiliana, cerca i ricordi di allora e rivede “l’aeroporto di Bologna, io sono, tutti i fotografi attorno, Sanja è con noi”. L’amica che aveva due anni in più, un’altra, amputata alla gamba sinistra. Rinata, in Italia, oggi fa la psicologa e lavora in Germania.In quell’estate di 27 anni fa, la storia. Oggi Aladin è padre di Daria, 3 anni e mezzo, lui aveva la stessa età quando la guerra gli tolse l’innocenza. Eppure ascoltarlo parlare per un’ora al telefono lascia un’impressione forte, colpisce l’assenza di odio o risentimento nelle parole. “Chi ha fatto del male prima o poi pagherà il suo. E, come dicono sempre dalle mie parti, se non ci pensa la legge,”, è la sua regola. Quando gli fanno notare che quello che gli è capitato è terribile, lui spiazza l’interlocutore: “Vero. Ma io penso anche alla fortuna che ho avuto. Se non avessi perso la gamba, magari adesso vivrei ancora in Bosnia e magari avrei una vita non così tranquilla. Allora concludo: alla fine,”. Le foto sui social raccontano le sue, il trekking in montagna, qualche esperimento ardito con il bungee jumping, il matrimonio con Adisa, “ci siamo conosciuti quando sono tornato a, ci siamo frequentati e innamorati”. Al piccolo Mustafà el Nazzal , nato senza gambe e senza braccia per gli effetti delle armi chimiche, augura “soprattutto di potersi, di riuscire a fare qualcosa in più degli altri. Perché i bambini che hanno vissuto uncosì sviluppano capacità che altri non hanno. Sì, un giorno mi piacerebbe incontrarlo. Ma adesso penso abbia cose più urgenti da fare”.Abdullah è fiero di Aladin e degli altri due figli più piccoli, Azra e Mohammed. Gli ha insegnato anessuno. Ha un ricordo indelebile di Luciano Masi, l’operatore Rai che lo riprese con il figlioletto nella sua Bihac, era l’agosto del 1995, “pochi giorni dopo siamo partiti per l’Italia”. Racconta: “Venne aggredito verbalmente dai miei amici e parenti. Gli ripetevano, 'a riprendere questo bambino che ha bisogno d’aiuto?' Allora sono intervenuto, ho detto a tutti, usate la testa. Lui deve filmarmi, solo così potrò aiutare mio figlio. Se sono stato coraggioso? Penso di aver fatto. Mi sono fidato di gente seria, come Marco Beci”, il cooperante poi morto nella strage di Nassiriya. Il babbo di Aladin, a Bihac, è stato soldato. “Ho combattutto per tre anni e mezzo – racconta –. L’ho fatto per la mia famiglia. Purtroppo da allora. E non importa che stavolta sia la, allora la Bosnia. Il mondo è sempre lo stesso, è sempre la stessa storia”. Pensa “ai tanti bambini che non hanno avuto la 'fortuna' di Aladin e Mustafa, che non sono finiti in una foto. Bambini, bambini che neanche sono sopravvissuti. Questa è la tragedia”. E poi sorride, mentre gli torna in mente la piazza piena di Budrio, “quel giorno di Ferragosto pensavo che fosse arrivata lì tutta Italia. Come prima cosa i giornalisti mi chiesero 'ma dove sono le sue valigie?' Beh, diciamo che non era quello il problema... Tutti credevano che anche Sanja fosse mia figlia. Sì, è stata una bellapartire con due bambini. Lei è rimasta con me, da sola, per tre mesi. Ma dovevo farlo, non vedevo l’ora”. Poi si rabbuia, mentre ricorda che ancora oggi in Bosnia “ai piccoli insegnano a. Non abbiamo imparato la lezione. Poi è arrivato un virus e ci ha insegnato che si può morire anche senza bombe”.