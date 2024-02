William Chiquito, il maestro colombiano che alle pistole ha preferito il violino: "Ora suono per la pace in Ucraina"

"La mia prima esperienza all’ Orchestra della Toscana è stata quando facevo la spalla con l’Orchestra giovanile Italiana. Mi ricordo che ero studente, avrò avuto 18 anni, con Gabriele Ferro facemmo la Prima sinfonia di Mahler. Ero al leggio con Andrea Tacchi, un violinista incredibile con cui, anche se ero un allievo e lui un grande maestro, andavo d’accordo: mi piaceva il suo modo di suonare". Da allora a oggi di strada ne ha fatta, il trentatreenne maestro colombiano che, dalla Scuola di Musica di Fiesole è passato alla prestigiosa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e da marzo 2021 è diventato il. Proprio lui, per una volta anche nelle vesti di concertatore, dirigerà l’Orchestra della Toscanain undall’avvincente programma che, accanto al celebre quartetto 'La morte e la fanciulla' di Schubert nella trascrizione di Mahler, vede una partitura inedita, a lungo dimenticata, del grande compositore fiorentino Mario Castelnuovo-Tedesco: il suo arrangiamento per archi della Partitura in si minore per violino di Bach verrà eseguito per la prima volta.Il concerto è stato organizzato per dare un sostegno concreto alla vicinache ha sede alla fine di via dei Lavatori all’angolo con via Isola delle Stinche, nella Chiesa dei santi Simone e Giuda, proprio dietro al teatro Verdi a Firenze. "Siamo vicini alla chiesa del, originario di Leopoli , che ci ha confermato che. La chiesa ha ricevuto tanti aiuti, ma la comunità ucraina si sta ingrandendo grazie all’arrivo a Firenze di tanti sfollati , di tanti bambini che hanno bisogno di tante cose – spiega Chiquito -. Hanno il diritto ad essere bambini e noi vogliamo aiutarli raccogliendo fondi, con le nostre armi, cioè con i nostri strumenti. Siamo pacifisti, quello che sappiamo fare è suonare e. Nella musica c’è speranza, c'è ispirazione, c’è futuro, c’è apertura mentale. Ce ne vuole tanta oggi"."Sono arrivato in Italia tanti anni fa grazie a una borsa di studio del grande pittore e scultore colombiano Fernando Botero. Un vero mecenate anche per le 26 scuole di musica di Medellin, che ha sempre sostenuto e a cui ha donato di più di mille strumenti musicali. Anche io ho studiato con un violino donato da lui, poi grazie alla borsa di studio sono entrato in contatto con Pavel Vernikov quando insegnava a Fiesole. Allora sono venuto qua a Firenze, lasciando Medellin, che allora era considerata la città più pericolosa al mondo"."Per caso o quasi. C’era una scuola di musica dietro casa mia a cui ho accompagnato mia cugina a fare il test d’ammissione, già che c’ero l’ho fatto anche io e ci hanno preso entrambi. Lei pochi mesi dopo ha lasciato, io sono rimasto con gioia a studiare il violino"."Tanti miei amici e compagni di scuola purtroppo hanno fatto una brutta fine. Era molto facile che succedesse"."Mai. Non è mai successo. Per i miei compagni ero quasi un esempio, uno che non si era fatto fregare dal mondo della criminalità e dello spaccio"."Sono diventato papà da poco e quella è la soddisfazione più grande. Tutto il resto oggi lo faccio, con un sorriso, con una determinazione diversa. Svegliarmi a Firenze, al Campo di Marte ogni mattina è già una gioia immensa"."È migliorata tanto, ma non è la Svizzera. È un Paese con tanti problemi di violenza e corruzione, però oggi ci si può vivere. A differenza di un tempo, non rischi la pelle ogni volta che esci da casa. Medellin, dove sono nato, si è modernizzata in maniera incredibile, oggi è una città moderna piena di musei e biblioteche, con una nuova metropolitana, strade nuove e parchi all’aperto, teatri. Hanno investito molto per tirarla su"."Benissimo. Sono molto affezionato ai bravissimi musicisti dell’Orchestra della Toscana. Siamo diventati in poco tempo amici e sono persone anche più giovani di me, molto cordiali, aperte, fresche. Anche per questo sono felice di lavorare con loro"."Sono stati per me anni molto intensi. Arrivavo quando il portiere doveva ancora aprire il portone e andavo via quando chiudeva la scuola. Ho davvero vissuto a pieno quella scuola per tre o quattro anni: è stata un’esperienza molto ricca in cui ho fatto di tutto. Dal trio, all’orchestra, ai corsi di violino, suonavo col Trio di Parma. Con Bruno Canino, me la sono proprio goduta. Ho lavorato con l’Orchestra Giovanile Italiana e poi sono diventato insegnante di violino. Quello che mi è rimasto addosso è l’entusiasmo che trasmette quell’ambiente, quella scuola nel verde, nella natura con la sua storia, da Piero Farulli al Quartetto Italiano"."Ho fatto dei concerti come solista, come concertatore non mi è mai capitato sinora. Questa estate comunque ci suonerò di nuovo, con un maestro italiano". Il concerto fiorentino del 25 marzo verrà replicato al Teatro Verdi Pisa martedì 29 marzo alle 21.