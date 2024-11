QnxLeDonne, l’evento in piazza a Firenze. Giani: “Tutti i giorni sia il 25 novembre”

Firenze, 25 novembre 2024 – “Oggi è il giorno in cui al centro dei nostri pensieri, della nostra azione c’è quello di creare una cultura perché non si parli più di violenza di genere, perché non si parli più di femminicidio”. Ha esordito così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, all’evento promosso dal nostro gruppo editoriale per il 25 novembre a Firenze. QnxLeDonne ha radunato moltissime persone in piazza della Signoria a Firenze.

Dal palco Giani ha proseguito: “In Toscana proprio in questi giorni abbiamo presentato i dati dell’osservatorio, non dobbiamo vergognarci di questo perché è una delle cose da fare: far emergere i dati, basta con l’omertà, tutto deve essere detto perché tutto può essere contrastato. Anche questo è un fatto di cultura, di quella cultura che uomini e donne devono contribuire a far crescere”.

Infine Giani ha detto un “grazie di cuore ai nostri ragazzi, ai nostri giovani. Grazie di essere qui, siete soprattutto voi a far crescere questa cultura. Nelle nuove generazioni, in voi c’è un nuovo modo di vedere, una cultura nuova di vivere la società dell’oggi e del futuro e questo ci deve porre in qualche modo all’avanguardia. Tutto questo vuole essere il segno di una cultura che soprattutto voi giovani sapete trasmettere e sapete vivere nei vostri rapporti e nel modo con cui la nostra comunità si esprime, grazie davvero a tutti e facciamo di questo giorno un impegno per tutto l’anno: perché il 25 novembre sia 365 giorni l’anno”.