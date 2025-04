Al cinema, in tv, nei podcast: spazio ai professionisti meno rappresentati. Decolla la piattaforma DiversiFind

Milano, 3 aprile 2025 – Decolla DiversiFind, la nuova piattaforma realizzata per mettere in contatto talenti appartenenti a gruppi sottorappresentati con la industry dell’audiovisivo e dell’Entertainment, firmata da Diversity Lab. E arrivano già le prime, importanti adesioni. Amazon MGM Studios & Prime Video, Audible, Gruppo Mondadori, Paramount, Sky, hanno scelto di far parte del progetto che permette a ogni talento sottorappresentato di avere un accesso gratuito a corsi di formazione, borse di studio e opportunità professionali mettendo a disposizione delle organizzazioni del settore un pool di competenze ed esperienze diverse.

Cos’è DiversiFind

DiversiFind è nata per aumentare le possibilità di accesso al lavoro e alla formazione per persone di categorie sottorappresentate che vogliano lavorare nelle professioni del cinema, della televisione, dei podcast, della pubblicità, dei libri, dei media digitali e della comunicazione, rispondendo al contempo alla sempre più urgente necessità delle aziende dell’industry di migliorare e arricchire le proprie produzioni. Lo scopo, condiviso dai player, è quello di poter attingere a un panorama di volti, talenti e maestranze non sempre individuabili in modo immediato tramite gli abituali canali di recruitment e giungere così a una rappresentazione più autentica e plurale della società contemporanea – davanti e dietro le quinte – e a una maggior qualità delle opere, valorizzando nuove idee e professionalità.

DiversiFind conta già oltre 300 adesioni di talenti sottorappresentati che si sono candidati gratuitamente a uno o più degli oltre 120 ruoli dell’audiovisivo indicati, a disposizione di broadcaster, produttori, aziende, agenzie creative e operatori dell’Entertainment, dei media e della comunicazione. Grazie a DiversiFind, talenti della recitazione, della regia, del doppiaggio, della sceneggiatura e maestranze della filiera – dal suono ai costumi, dalla scenografia al montaggio, dalla produzione alla fotografia - appartenenti a gruppi sottorappresentati per genere, etnia, età, disabilità, LGBTQ+, potranno aumentare le proprie possibilità di accesso al lavoro, mentre le aziende potranno cercare competenze e profili attraverso una modalità di ricerca che manterrà i dati personali e particolari in anonimo, rendendo le selezioni il più possibile eque e rispettose.

L’apporto di Amazon

Amazon MGM Studios & Prime Video hanno collaborato con la piattaforma fin dalle prime fasi di sviluppo, fornendo un supporto strategico e operativo nella definizione e strutturazione dei 120 ruoli professionali previsti da DiversiFind, sia on-screen che off-screen. Questi ruoli spaziano tra ambiti tecnici, creativi e artistici, con l'obiettivo di garantire una rappresentazione più inclusiva e diversificata all'interno dell'industria audiovisiva.

Anche Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità - ha collaborato con Diversity Lab fin dall’ideazione della piattaforma, contribuendo alla definizione dei 120 ruoli professionali e mettendo al servizio di DiversiFind la propria expertise sulle esigenze del mondo della produzione e della distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio originali.

Il Gruppo Mondadori

DiversiFind si apre inoltre per la prima volta all'editoria grazie alla collaborazione con il Gruppo Mondadori, promotore di una cultura aziendale capace di includere ogni diversità come fattore decisivo per favorire l’innovazione e un confronto aperto. Un obiettivo perseguito anche attraverso le iniziative delle proprie case editrici, delle librerie e dei brand in portafoglio: tra questi, The Wom, il magazine digitale, già vincitore ai Diversity Media Awards nella categoria “Miglior articolo web”, che, fin dalla sua nascita, si fa portavoce dei valori dell’autenticità e dell’accettazione. Il Gruppo Mondadori supporta DiversiFind offrendo ai talenti la possibilità di cogliere opportunità lavorative e di crescita dai libri al digitale, dai social agli audiolibri e ai podcast.

Paramount

A bordo anche Paramount Global Italia da sempre impegnata nel promuovere l’inclusione come principio fondamentale, non solo all’interno della propria organizzazione, ma anche nelle storie che racconta e nei contenuti che produce, e per la quale “l’adesione al progetto DiversiFind rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un futuro in cui l’inclusione e la collaborazione non siano solo valori da promuovere, ma realtà quotidiane integrate in ogni aspetto della nostra attività”, come affermato nella lettera d’intenti che firma la collaborazione.

Sky

Al fianco di DiversiFind anche Sky, che ha appena sviluppato “Sky – Industria TV senza confini”, il primo progetto di scholarship promosso dalla piattaforma, nella convinzione che potenziare la formazione sia il primo fondamentale passo per portare all’industry nuove risorse in grado di diversificare il settore.

Netflix

Dialogo aperto con Netflix, con cui Diversity Lab ha collaborato negli anni su numerose iniziative innovative fornendo la propria consulenza nel segno della DEIA (Diversity, Equity, Inclusion & Accessibility) su progetti come: la campagna di lancio del film “Il filo invisibile”, l’iniziativa di coaching “La Bottega della sceneggiatura”, la realizzazione dell’anteprima totalmente accessibile di “Tutta la luce che non vediamo” e la campagna per il casting della serie “La vita che volevi”.

Gli altri partner del progetto

Il numero di organizzazioni che stanno convergendo intorno a questo progetto aumenta di giorno in giorno, includendo importanti case di produzione cinematografica e televisiva come Indigo Film, Lotus Production, Publispei, oltre a riconosciute associazioni di settore e realtà impegnate nella DEIA (Diversity, Equity, Inclusion e Accessibility): al fianco di Diversity Lab, insieme alle collaborazioni nate già in fase di ideazione della piattaforma - Accessiway e WIFTMI - Women in Film, Television & Media Italia – anche Anica Academy ETS, Cartoon Italia - Associazione Nazionale dei produttori di animazione, CoorDown, Na.Co – Narrazioni Contaminate e Unseen Profiles.