A Natale si può riciclare di più: la campagna per smaltire al meglio le scatole dei regali

Natale è tempo di: tra chi ne riceve tanti e chi nessuno, chi "basta il pensiero" e chi invece ci mette mesi a prepararli. Insomma ce ne sono per tutti i gusti e di tutti i tipi: sostenibili, esagerati, concreti o ideali. La stima, che 'pesa' sul bilancio familiare parla, per quest’anno, di unada mettere sotto l'albero che(Fonte: Osservatorio Federconsumatori). Insomma spazio alla creatività, perché grandi e, soprattutto piccini, sono pronti a scartare. Ma che siano libri, capi d’abbigliamento o prodotti tecnologici, biscotti o rossetti, il classico pigiama o la nuova console, c'è una cosa che va al di là dei gusti e dei desideri: il. Infiocchtettato, impacchettato più o meno artigianalmente, decorato con carta raffinata o – come ben sanno le uova – racchiuso in semplici fogli di giornale trovati all'ultimo minuto in casa, ogni regalo infatti arriverà nelle mani di ciascuno opportunamente confezionato in un packaging che, nella gran parte dei casi, è fatto di carta e cartone. Insomma per i più fortunati ci saranno una montagna dial termine delle feste. Ma non c'è da disperare, si tratta infatti di una vera e propria ricchezza per l’ambiente. Nel periodo delle Feste è bene infatti ripassare bene le regole per fare una raccolta differenziata di qualità. Per questo Comieco ha pensato di lanciare la campagna “”, realizzata dall’agenzia Different e on-air dal 19 dicembre su più canali: web, quotidiani, radio e tv. Insomma un vademecum all'insegna del divertimento e del rispetto dell'ambiente. Perché a Natale, come dice un famoso spot, "si può fare di più". Testimonial d’eccezione,, due membri del famoso trio "Aldo, Giovanni e Giacomo" che, con l’ironia consueta, sono protagonisti di gag divertenti e brevi sketch, finalizzati a mettere in evidenza piccole attenzioni che danno al riciclo la giusta qualità.

Che riciclatore sei? Rinfresca le regole

C’è uno scontrino (di cortesia) all'interno del regalo? Attenzione al materiale: stampato su carta termica non va smaltito con la carta perché può generare problemi nelle fasi del riciclo. Gettalo nella raccolta indifferenziata;

Prima di conferire l'imballaggio in carta, ricordati di togliere nastri adesivi, graffette e altri punti metallici: materiali non cellulosici di questo tipo vanno separati dalla carta.

: materiali non cellulosici di questo tipo vanno separati dalla carta.; Appiattisci e comprimi gli imballaggi in carta e cartone per ridurne il volume, prima di conferirli nell’apposito contenitore;

gli imballaggi in carta e cartone per ridurne il volume, prima di conferirli nell’apposito contenitore; E durante pranzi o cene? I tovaglioli di carta sporchi di cibo non vanno con la carta ma devono essere conferiti nell’umido. E la carta per alimenti? Nemmeno quella, a meno che non sia indicato appositamente sulla confezione;

di cibo non vanno con la carta ma devono essere conferiti nell’umido. E la carta per alimenti? Nemmeno quella, a meno che non sia indicato appositamente sulla confezione; Attenzione anche alla carta che avvolge il regalo, non è tutta uguale! Se si tratta di un giornale o carta da pacchi va nella carta, se invece è carta argentata o dorata no. Controlla bene, prima di avviarla a riciclo.

no. Controlla bene, prima di avviarla a riciclo. In caso di ulteriori dubbi? Verifica le disposizioni del tuo comune di residenza.

E se la campagna non fosse abbastanza, in concomitanza con il lancio Comieco ha voluto mettere a disposizione dei cittadini sul proprio sito “, sempre all'insegna del divertimento, che rivelerà all'utente quale 'profilo di riciclatore' gli si addice di più, spaziando tra il precisino e il disattento, in base alle sue abitudini quotidiane sulla raccolta differenziata e sul riciclo di carta e cartone. Pensata come un’occasione anche per confrontarsi con amici e familiari, in un periodo dove i giochi in compagnia la fanno da padrone – mi raccomando, la scatola si getta nel contenitore giusto! – quella di Comieco è una iniziativa che punta a mettersi alla prova in modo sincero e perché no, scherzoso. Per prima cosa, però, è importante rinfrescare alla memoria, perché riciclare fa bene a tutti (se fatto con giudizio e con le dovute attenzioni): all’ambiente, alla città, all’intero Paese e anche allo Spirito… natalizio! Ecco, quindi, le regole principali:Buono scarto dei regali e buone feste a tutti! Mi raccomando, divertitevi e fate del bene all'ambiente.