Abusata per anni, Sofia di 12 anni denuncia suo nonno confidandosi all'intervallo con la professoressa

"È normale che un nonno voglia bene a sua nipote., è il nostro segreto. Non a nonna, non a mamma, non a papà. Non capirebbero che sono innamorato di te". Con questo subdolo patto tacito, a Torino,da quando era una bambina fino all'età di 12 anni. Nell' appartamento torinese, in garage, in cantina, al parco, come racconta Sofia, che ha finalmente denunciato il suo carnefice. Per farlo, dopo anni di silenzio, Sofia non si rivolge né al papà, né alla mamma, né alla nonna, ma - consigliata dalle amiche - decide di parlarne con la sua professoressa durante l'intervallo: "Prof posso parlarle? È una questione delicata e personale. Il mio nonno abusa di me". Ed è affidandosi alla sua scuola che trova salvezza. La professoressa infatti informa della confidenza la preside dell'istituto che contatta immediatamente i genitori, segnalando il caso alla Procura: il fascicolo sugli abusi di Sofia finisce sul tavolo della pm. L'uomo, dato che la misura cautelare in carcere non è applicabile per la sua età. "Il mio assistito ha sempre avuto una condotta specchiata, non ha mai usato violenza contro i figli e non mi pare abbia precedenti - dichiara l’avvocata Giuseppina Iossetti - Bisognerà valutare l’attendibilità delle dichiarazioni della minore, i fatti contestati sono molto gravi". Sofia ha conservato i messaggi del nonno, arrivati sino a poche settimane fa. Frasi con cui, di anno in anno, l’uomo si impadroniva della sua libertà.