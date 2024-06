Abusi e violenze su minori in un collegio inglese, 50 anni dopo si torna a indagare Tra i ragazzini che negli anni ‘70 avrebbero subito violenze sessuali e fisiche all’interno del convitto, anche il fratello di lady Diana, Charles Spencer. A far riaprire le indagini sono state proprio le sue rivelazioni fatto nel nel libro ‘A Very Private School’