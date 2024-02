Addio a Franco Battiato. Dal rock alla musica lirica, ci lascia il Maestro gentile e 'diverso': "Lascio agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire"

. Alzi la mano chi non ha canticchiato almeno una volta questo motivo. O chi non si è mai chiesto cosa in realtà fossela cui era stava finalmente arrivando.è stato l’outsider per eccellenza della musica italiana; al pari di quello che fu, più o meno negli stessi anni, Frank Zappa nel panorama internazionale. O più recentemente Jhon Zorn. Come loro e più di loro Battiato ha sviluppato negli anni, e via via affinato, unacolta e musica popolare, filosofia e movida, stratagemmi retorici ed introspezione, dimensioni mistiche ed ammiccamenti erotici. Con quello sguardo spesso coperto da occhiali da sole per 'avere più carisma e'. Giovanissimo, Battiato è stato sempre un po' più avanti. Anche quando le sue performance, agli albori della carriera, non riuscivano, tecnicamente, a restituire dal palco ilche lo ha fatto vivere sempre al di là ed al di fuori degli schemi. Con lui, ed accanto a lui, sono natitalvolta durati il breve volgere di una stagione ma mai banali (Alice, Giusto Pio, Giuny Russo e tanti altri). Nato in un epoca in cui le carriere musicali si misuravano ancora in decenni (), non si ècon la forza del carisma e del talento. Spaziando dal rock progressivo, all’avanguardia alla musica leggera, alla canzone d’autore, alla musica etnica e all’elettronica, fino all’opera lirica.che, come Pessoa, rappresenta una scoperta continua. Nell’oceano di Battiato, da quella, ci si può immergere a più riprese riportando a galla, ogni volta, una diversa parola, un significato nuovo, una nota non ben compresa, unche scava nell’animo prima di ritrovare una ragione nel pensiero che, spesso, segue affannoso, perché vinto da quella densità concettuale che si fluidifica nelle armonie sublimi. L’ombra della luce che proietta l’ascoltatore in una, per chi ha la sensibilità e la pazienza di ascoltare, mettendosi al servizio del proprio inconscio rituale come della propria coscienza indomita e libera. Battiato, il Maestro Battiato è stato tutto questo. E ancor di più. Non era semplicema lui lo ha fatto. Non era facile, ma lui ci è riuscito. La reincarnazione come parabola esistenzial-musicale dell’oggi e del domani escatologico. Unche, trasformandola in un luminoso marchio di fabbrica. Nell’epoca in cui "dovevi essere di qua o di là politicamente", quella dominata dai cantautori, lui si impose come. Poi la maturazione e l’avvicinamento progressivo a, che lo avrebbero resoautore di versi insuperabili, in grado di regalare ad ogni approccio una vibrazione, un sussulto, un brivido, che ti scuote nel profondo e ti chiede ragione., sempre anti-divo. Sempre in grado di sorprendere e di, intere librerie di suoni e di stili. Cosa ci lascia? Lo ha scritto in una meravigliosa canzone: ", uno sguardo feroce e indulgente, per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici, delle più audaci riflessioni, la libertà reciproca di non avere legami E mi piaceva tutto della mia vita mortale, anche l'odore che davano gli asparagi all'urina.Il tempo perduto chissà perché, non si fa mai riprendere i linguaggi urbani si intrecciano e si confondono nel quotidiano. "Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza"... l'idea del visibile alletta, la mia speranza aspetta. Appese a rami spogli, gocce di pioggia si staccano con lentezza, mentre una gazza, in cima ad un cipresso, guarda., ma le oscure cadute nel buio mi hanno insegnato a risalire. E mi piaceva tutto della mia vita mortale, noi non siamo mai morti, e non siamo mai nati. We never die, we were never born!"