Addio ad Adalia Rose Williams, la YouTuber 15enne con la "sindrome di Benjamin Button"

La progeria: nascere "già vecchi"

Morire a 15 anni ma 'sembrando' già vecchi. Pochi giorni fa, il 12 gennaio, la YouTuberè scomparsa a causa di una condizione genetica non comune,. All'adolescente statunitense, infatti, a soli tre mesi, era stata diagnosticata la malattia di Hutchinson-Gilford (forma più grave di progeria), nota anche come, ovvero una condizione che causa un'invecchiamento precoce e accelerato, visibile sin dai primi mesi di vita. Una malattia che colpisce, tra i quali anche l'italiano, il 27enne star dei social nominato da Sergio Mattarella Cavaliere al merito della Repubblica italiana. A dare notizia della scomparsa della 15enne del Texas è stata la sua famiglia, che su Instagram e Facebook ha scritto: "Il 12 gennaio 2022 alle 19.00 Adalia Rose Williams è stata liberata da questo mondo.". In effetti, in silenzio, Adalia non c'era mai stata. Sul suola ragazza aveva scelto di condividere la sua quotidianità, raccontando la sua convivenza con la malattia, che le aveva causato tantissima sofferenza fin da bambina., per una persona con questa malattia,ma la YouTuber aveva infranto questa barriera e nei suoi quindici anni ha vissuto la sua vita al massimo. I follower avevano riso, si erano emozionati, avevano pianto osservandola sfilare con abiti magnifici o scarrozzare con la sua auto giocattolo, sempre però con un, di chi non si è mai tirata indietro ed ha vissuto pienamente la sua, seppur breve, esistenza.– si legge ancora nel post della sua famiglia –. Non soffre più e ora balla al ritmo di tutta la musica che ama. Vorremmo davvero che questa non fosse la nostra realtà, ma sfortunatamente lo è. Vogliamo dire grazie a tutti coloro che. Grazie a tutti i suoi medici e infermieri che hanno lavorato per anni per mantenerla in salute. La famiglia ora vorrebbe". Il messaggio di addio, come ogni suo post in precedenza, ha ottenuto migliaia di commenti e condivisioni, mentre i suoi amati follower e appassionati fan invadevano il profilo col loro affetto, per esprimere le condoglianze alla famiglia di Williams, anche se il desiderio dei parenti di Adalia è quello di poter vivere questo momento di lutto in forma privata.Tra chi ha voluto affidare ai social l'ultimo saluto a quella coraggiosissima ragazza c'è stato anche lo, che dal suo account Instagram la piange così: ". Ho ricevuto un messaggio ieri sera alle 19:00, Adalia Rose Williams è stata chiamata a casa da Dio. Sono senza parole e non riesco a smettere di piangere. Adalia è stata così speciale per ogni singola persona che ha incontrato. Era un angelo. Nonostante le carte che le erano state date, aveva l'atteggiamento più positivo e sogni così grandi di aiutare tutti intorno a lei.. Mi mancherai tanto, amico, e prometto di custodire tutti i meravigliosi ricordi che abbiamo avuto insieme", conclude.La progeria è una, caratterizzata dalla comparsa di un invecchiamento precoce nei bambini e colpisce circa un bambino ogni 4-8 milioni di nati. In tutto il mondo, al momento, ci sono circa 70 minori affetti da questa sindrome, il cui nome deriva dal greco e significa, letteralmente, "invecchiamento accellerato". In Italia ci sono 5 casi di bambini e ragazzi malati, tra i quali proprio Sammy Basso, che ha fondato un'associazione per far conoscere la malattia e raccogliere fondi da destinare alla ricerca. La causa scatenante è una mutazione del gene LMNA:, ma già dai primi mesi di vita si tendono a riscontrare alcuni sintomi della malattia e, molto simili a quelli della forma 'naturale', per chi però ha già vissuto a lungo. E allora si presentano sintomi come calo della crescita, pelle invecchiata, perdita del grasso corporeo e dei capelli, rigidità della giunture, arteriosclerosi, malattie cardiovascolari e infarto.. La mutazione può colpire sia i bambini che le bambine, che alla fine, nonostante le differenze etniche, finiscono per assomigliarsi in modo straordinario. Delle diverse forme conosciute quella più nota è, dal nome dei dottori inglesi che per primi la descrissero. Oggi la ricerca e la medicina sono all'opera per trovare una cura, che non solo aiuterebbe decine di bambini in tutto il mondo, che così potrebbero avere almeno un'aspettativa di vita e una qualità della stessa più dignitose, ma potrebbe fornire ancheche affliggono milioni di persone, più o meno giovani.