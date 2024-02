Adescato, picchiato e violentato perché gay: in Afghanistan inizia la 'caccia' alle persone Lgbt+

Un uomoè statoper essere picchiato, stuprato e "denunciato" alla famiglia. Il gruppo militante estremista, come già dichiarato da altre fonti, si serve infatti sistematicamente deicoloro chee lo ha fatto anche in questo caso, giocando con la disperazione di Hanan (pseudonimo scelto da ITV Newsper proteggere l’identità dell’uomo), che da quando i Taliban hanno preso il controllo ha cercato insistentemente un modo per lasciare il suo Paese e salvarsi.Come riporta ITV News, tre settimane fa su un social network non specificato, un uomo ha contattato Hanan. I due hanno continuato a chattare per settimane, finché hanno fissato un incontro dal vivo. Ma quando Hanan si è presentato ad aspettarlo c'erano due talebani, che lo hanno, chiedendogli di consegnare loro il cellulare per prendere il numero di suo padre e fargli sapere che"I Talebani farannoper ingannare le persone Lgbt+, fingendo di essere membri della comunità", ha detto a ITV News Artemis Akbary, attivista per i diritti LGBT+ afghano che ora vive in Turchia. "I miei amici in Afghanistan sono spaventati, non sanno cosa accadrà loro in futuro, quindi stanno solo". Una strategia confermata anche dall’autore gay afghano Nemat Sadat che, parlando con Pink News, ha affermato che i talebani "elimineranno e stermineranno" le persone Lgbt+ nominando degli "e negli spazi pubblici e portarli in un luogo appartato per ucciderli e sbarazzarsi dei loro corpi".Dichiarazioni che arrivano mentre l’ente benefico, che aiuta i richiedenti asilo Lgbt+, rivela di essere in contatto con più diche stanno cercando di fuggire. "La nostra paura, con i talebani, è che i membri della comunità Lgbt+ saranno presi di mira", ha detto Kimahli Powell, direttore esecutivo di Rainbow Railroad a CBC News. "Stiamo già vedendo rapporti inquietanti secondo cui i talebani stanno cercando membri della comunità e un rapporto di qualcuno che è già stato presumibilmente". "Noi Lgbtq+ afghani siamoper quello che siamo. Chiediamo dia tutte le persone Lgbtq+ dell'Afghanistan", si legge sul, uno dei pochi account rimasti attivi. Un appello che si unisce a quello delle oltre 130 organizzazioni che hanno chiesto di inserire tra le persone vulnerabili meritevoli di protezione, insieme a donne e bambini, anche le persone della comunità arcobaleno.