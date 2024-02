Afghanistan, la campagna #Una sola squadra per aiutare donne e calciatrici

Con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondiCospe chiede sostegno. Ong internazionale impegnata dal 2008 in Afghanistan nell’aiuto alle donne, alle persone Lgbtq+, agli attivisti per i diritti umani (giornalisti, avvocati, insegnanti, studenti), invita tutti ad attivarsi con una donazione chiamando da rete fissa o inviando un sms solidale al numeroper supportare progetti e iniziative. Due i programmi portati avanti a fianco della popolazione afghana finora. Uno è il progetto "", che ha creato due centri di assistenza legale e socio-psicologica a Kabul e Herat per donne e ragazze vittime di violenza e ha rafforzato le iniziative della "casa protetta" di Kabul, che ha ospitato più di 100 bambine e giovani donne e che ancora oggi funziona da rifugio per chi è minacciato dai talebani. Nel secondo programma, invece, Cospe ha lavorato con i difensori dei diritti umani in 34 province del Paese attraverso una campagna di advocacy per chiedere al governo afghano la realizzazione dell’uguaglianza di genere: dall’accesso all’educazione al miglioramento della partecipazione politica con la reintroduzione della quota rosa, per la percentuale del 25% dei seggi in Parlamento e nei distretti. È dall'agosto 2021, con la presa del potere da parte dei talebani, che Cospe si è attivata per organizzare l’evacuazione dall'Afghanistan di donne, attiviste e delle loro famiglie. L'ong ha portato in salvo decine di persone, tra cui leche sono state anche supportate dall’associazione Italiana Calciatori che da subito si è impegnata, favorendone insieme alla Figc e all’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac onlus) l'integrazione.