Afghanistan, niente scuola e vietato l'accesso ai posti di lavoro. Le donne costrette a casa "a fare figli"

. Per le ragazze e le donne afghane la vita nel loro Paese si fa sempre più difficile. Se le promesse dei talebani, all'inizio, erano state quelle di mantenere le libertà conquistate dalle donne, pur nel rispetto della sharia, di permettere ad esempio alle ragazze di studiare, di poter andare all'università, di poter continuare a lavorare purché indossando il velo,, in Afghanistan,di pausa, durante la quale tutto il mondo ha assistito inerme al ritiro americano e alla conquista del Paese da parte dei talebani. Da questa settimana hanno infatti ripreso le lezioni di elementari, medie e licei., che saranno costrette a restare a casa, così come, che non hanno potuto riprendere l'insegnamento nei loro istituti. A darne l'annuncio è stato, pochi giorni fa, attraverso una nota ufficiale, il Ministero dell'Istruzione del governo appena insediatosi nella capitale Kabul: tutti le scuole e gli istituti scolastici afghani, sia pubblici sia privati, saranno aperti, ma solo per gli studenti di sesso maschile. Lo stesso vale per gli insegnanti, anche loro solo uomini, come ha spiegato spiega l'emittente di stato Tolo News. Mentre a tutte le donne, ormai da un mese, è stato. E non va meglio negli, dove. Un'ulteriore dimostrazione - come se servisse - della falsità delle promesse fatte dagli studenti coranici. Nel Paese si respira, di cui - come previsto e annunciato - fanno le spese soprattutto le donne. Che sono scese a decine in piazza, nelle strade, davanti ai luoghi del potere per manifestare contro coloro che le stanno costringendo ad un passo indietro sui loro diritti lungo vent'anni., di tasselli delche pian piano andavano a, e che ora sono stati spazzati via in un colpo solo.Camminando per il centro di Kabul, intanto, è impossibile non notare un nuovonegli scorsi anni. La scorsa settimana i talebani hanno annunciato di volerlo sostituire con uno più tradizionalista e puritano. La spiegazione, arrivata dal portavoce Hashimi, è spaventosa:Non rappresentano la metà della società. Di quale metà stiamo parlando? Il concetto stesso di metà è sbagliato. Le donne non possono svolgere il lavoro di ministro afghano. È come se le mettessimo un peso al collo che non potrebbero sopportare". Per questo, semplicemente, è stato vietato loro l'ingresso. Ora infatti sulla porta compaiono due nuove scritte, nere su bianco, circondate da versetti coranici:. Un luogo nato per tutelare i diritti delle donne che d'ora in poi invece controllerà che la popolazione afghana stia lontana dai "vizi" e rispetti "le virtù" promosse dal nuovo regime. Un cambiamento radicale, nello stesso giorno in cui gli studenti coranici hanno annunciano la riapertura delle scuole solo per i maschi. La decisione è stata accompagnata però d: dopo uno scontro verbale con un funzionario governativo, queste sono state costrette a tornare a casa, per evitare repressioni violente.Repressioni che, comunque, ci sono state nelle scorse settimane, in un clima di crescente tensione e ripristino di un regime fatto di violenza e. L'ultimo affronto, in questo senso, che si aggiunge a quelli appena citati e alle tante manifestazioni contro le donne afghane di cui non si sente o non si vuol sentire parlare, è quello accaduto nella capitale domenica 19 settembre. Qui il, ha annunciato che, con la sola eccezione di quelle che non possono essere sostituite da uomini. Quello che appare sempre più chiaro, agli occhi del mondo, è che il Paese sta velocemente tornando a, tra il 1996 e il 2001. A scapito delle donne.