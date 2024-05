Ufficiale, il Toscana Pride sarà a Lucca. La data è ancora da stabilire

Il Toscana Pride si farà a Lucca! Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, basandoci sugli indizi dati sui social dagli organizzatori e oggi l’annuncio ufficiale ci dà ragione: la tappa scelta per quest’anno è Lucca. Rimane ancora da definire la data. Nonostante qualche indiscrezione locale parli di una giornata settembrina, non è stato ancora deciso quando si farà. Agli organizzatori e all’amministrazione comunale il compito di coordinarsi in modo da non far coincidere il partecipato corteo con altri eventi cittadini.

Come si sa l’estate lucchese è caratterizzata dal Summer Festival. Sarà quindi il noto calendario concertistico a dettare l’agenda. I mesi preferiti dal Toscana Pride, come le edizioni precedenti confermano, è tra giugno e luglio. Ma è il prossimo mese quello più papabile per la tappa lucchese, alla luce dei concerti già in programma, altrimenti si dovrà aspettare settembre. Attenderemo con ansia!