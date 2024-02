Agevolazioni fiscali per chi dona alle no profit: da Parma l'idea dell'Act Bonus nazionale

Inclusione come priorità in agenda

Una storia di inclusione, coesione sociale e partecipazione collettiva che ha come protagonisti la città di Parma e il suo territorio. A raccontarla è l’Associazione ", nata nel 2016 per mettere a sistema idee e progetti con cui attrarre talenti e risorse e promuovere lo sviluppo territoriale., "Parma, io ci sto!" ha avvertito l’esigenza di intraprendere oggi una nuova sfida che ponesse al centro il territorio e, ancor prima, la propria comunità. Nessuno escluso. Nasce così il progetto, avviato a metà del 2021, che ha portato all’elaborazione di una visione a, grazie al coinvolgimento di oltre 250 rappresentanti del sistema territoriale: dal mondo istituzionale, a quello della cultura, la cittadinanza, il mondo del business e del non profit, inclusi gruppi normalmente meno rappresentati quali i giovani e gli stranieri.Coinvolgendo diversi attori pubblici e privati, l’associazione ha stimolato una riflessione corale partendo dalla domanda guida "Qual è la cosa più straordinaria che desideri accada nel territorio di Parma nei prossimi 10 anni, e oltre?”. Sono stati così raccolti, catturate in piccoli gruppi di lavoro, per permettere a tutti di condividere la propria prospettiva per il futuro del territorio. Ed è da qui che nasce la concreta realizzazione di una visione di inclusione e opportunità per un territorio più sostenibile. Ben cinque le aree di lavoro individuate), che si intrecceranno alle aree strategiche in cui da sempre opera l’Associazione. Per ciascuna area sono stati individuati degli obiettivi e proposte 50 azioni attraverso cui "mettere a terra" il progetto e tendere progressivamente alla visione, nonché 7 azioni prioritarie ad alto impatto implementabili entro il 2023. In più si aggiunge una proposta normativa volta a supportare la realizzazione dei progetti a impatto sociale sui territori. Tale proposta, denominata "" prevede. Un’iniziativa strategica avviata dall’Associazione "Parma, io ci sto!".