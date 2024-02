Allievo del Sant'Anna fa stalking alla studentessa: la scuola decide di espellerlo, ma il Consiglio di Stato lo fa tornare

Violenza

da una delle eccellenze universitarie italiane perchésu ordinanza del Consiglio di Stato. Siamo alla scuola Sant’Anna di Pisa, una delle strutture più prestigiose del nostro paese: due giovanissimi studenti hanno una relazione i cui contorni sono conosciuti solo a partire da febbraio 2020, poco prima della pandemia che ha sconvolto tutto. Le lezioni sono ancora in presenza, non si conosce l’obbligo della mascherina e la vita è pre-Covid.Fino a quel momento - ha ricostruito la ragazza - c’erano state offese, minacce e anche avvertimenti tipo, "hose mi arrivano voci strane... qualcosa succede". Ma il 28 novembre - ha raccontato alla polizia - "sono stata aggredita anche fisicamente" conche le avrebbero fatto sbattere la testa contro la porta. Pochi giorni dopo, lei si rivolge alchiedendo l’ammonimento per il suo ex. Nel provvedimento la loro storia è riassunta a partire dal secondo mese dell’anno nero per tutto il mondo.Una notte di febbraio lui, lei è in lacrime. In quelle stesse ore, il ragazzo arriva - riferisce l’ex fidanzata - asulle sponde dell’Arno. E’ la prima volta in cui interviene la polizia, in questa vicenda. Lei vuole interrompere la relazione. Arrivano le chiusure in tutto il Paese, il virus sconvolge abitudini e persone. I loro incontri si diradano. Lo studente le dice più volte di essere affetto da leucemia, si presenta sotto casa della ragazza. Proseguono i messaggini. A novembre 2020 ripartono le accuse di tradimento. Si arriva così a quella data che segna un prima e un dopo. Lei, no,, non vuole rivederlo. Gli agenti avviano le indagini raccogliendo testimonianze di chi sta più vicino alla ragazza. Il 9 dicembre parte l’avvertimento. Se lui, può essere, stavolta, e rischia una pena aumentata. La Scuola Sant'Anna decide diLo studente, ormai, quasi diplomato, difeso dall’avvocato Daniele Granara, faper annullare la delibera del Senato accademico e del decreto del questore. Sul primo punto, il Tribunale amministrativo regionale si pronuncerà nel merito a settembre prossimo. Nel frattempo, il Consiglio di Stato (composto da cinque magistrati) riconosce che i fatti comportano una «significativa gravità», ma definisce anche l’espulsione «» e ordina al Senato di riesaminare il procedimento anche in virtù del fatto che il giovane è. L’avvocatura dello Stato ribatte: «Non rileva il fatto che lo studente sia... il rendimento è un elemento del tutto ininfluente». Siamo a febbraio 2021, ad aprile, viene depositato un nuovo ricorso: «l’Università non ha ancora concluso il procedimento di riesame». Ci sono adesso 15 giorni di tempo per riammetterlo e rimodulare una sanzione meno pesante.La notizia dell'ordinanza è accolta con stupore dai vertici della Scuola Sant'Anna. Il 27 aprile il Senato accademico "all’unanimità ha confermato che i comportamenti tenuti da uno dei propri allievi", nei confronti di una studentessa, "hanno costituito unadel regolamento per la vita collegiale e del Codice etico della Scuola", aveva commentato all’Ansa la rettrice. Comportamenti contestati che «hanno provocato unnell’allieva - aggiunge la professoressa - e hanno assunto una connotazione di ulteriore disvalore allorché si consideri che essi sono stati perpetrati nell’ambito di un collegio a carattere residenziale, in seno ad una istituzione accademica che si ispira ai principi di rispetto reciproco, anche a tutela della sicurezza fisica e morale delle allieve, degli allievi e della stessa Scuola Superiore Sant’Anna". Resta però valido l’ammonimento del questore. Luiquei comportamenti, né all’interno né all’esterno della Sant’Anna.