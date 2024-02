Angus Cloud morto per "un'overdose accidentale": l'esito dell'autopsia

Il mix di droghe: "Un'overdose accidentale"

La morte del padre e i problemi di salute mentale

"Il solo conforto che abbiamo è sapere che Angus ora si è riunito con il suo papà, che era il suo migliore amico" aveva dichiarato la famiglia nel comunicato.

Cloud, comunque, soffriva di problemi psicologici:

“Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, la sua risata, il suo amore per tutti”.

Chi era Angus Cloud

vincitrice di numerosi Emmy Awards –

a fianco di Zendaya

trafficante di droga. Per questo a lungo aveva dovuto difendersi anche dalle accuse di avere una dipendenza al di fuori del set. Ma il personaggio stesso era uno spacciatore anomalo, un persona dolce e affettuosa che si prendeva cura di Rue.

L'attore era apparso anche in film di minor rilevanza, come North Hollywood (2021) e The Line (2023), e ha realizzato un cameo in videoclip di canzoni come "Mamiii", degli ispanici Becky G e Karol G, o nel video musicale postumo "Cigarettes", del rapper americano Juice WRLD.

Solo cinque mesi fa era stato rivelato che avrebbe fatto parte del cast del nuovo thriller della Universal Pictures diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Scream VI).

L'attore aveva anche altri progetti in attesa di uscita, come il film Freaky Tales, diretto da Ryan Fleck e Anna Boden, in cui recitava al fianco di Ben Mendelsohn, Pedro Pascal e Jay Ellis; o il thriller Your Lucky Day, di Dan Brown.

Ad uccidere l'attore americano Angus Cloud è stata una. Diventato famoso per il suo ruolo nel teen drama Hbo, il 25enne è morto un mese e mezzo fa: l'annuncio della famiglia era stato dato il 31 luglio e solo nella giornata di ieri l'autopsia ha rivelato le cause del decesso."Cloud è deceduto a causa di una miscela letale di fentanyl, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine. La sua è considerata", ha detto all'Afp un portavoce del Dipartimento di patologia forense della contea di Alameda, in California.A fine luglio l'annuncio che aveva sconvolto tutti: "È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi", scrivevano i familiari del giovane attore. Dalle ricostruzioni quando i soccorritori del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Oakland erano arrivati alla sua abitazione, Cloud, 25 anni, "era già morto". Gli operatori erano stati allertati dopo che la madre del giovane aveva chiamato il 911 per "un'emergenza medica": nella registrazione della chiamata si sentiva la madre chiedere aiuto ““.Il timore dei familiari era legato al fatto che Angus, che appena una settimana prima, aveva partecipato almorto per malattia e a cui era fortemente legato, non fosse riuscito a riemergere da quell'immenso dolore, magari compiendo un gesto estremo."Angus aveva parlato apertamente dellae speriamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio", si legge sempre nella dichiarazione ufficiale.In una nota del 7 agosto, la madre Lisa Cloud, ha scritto su Facebook che ile che non crede che il figlio volesse porre fine alla sua vita, ma poteva invece essere morto per un'overdose accidentale di farmaci. Ipotesi poi effettivamente confermata dall'autopsia.Nonostante la sua carriera sia stata breve, Angus Cloud era consideratodi Hollywood grazie al ruolo di Fezco nella serie –Euphoria,, il personaggio da lui interpretato, era