Anzio: coppia di ragazzi gay aggrediti da un coetaneo decide di non sporgere denuncia

, purtroppo,mai. La notizia risale a ieri notte, quando un giovane di 22 anni è statoda un coetaneo mentre si trovava in strada. L'episodio è accaduto in strada, davanti a uno stabilimento di Anzio, sul litorale vicino Roma. La pattuglia arrivata in loco ha supposto un'aggressione di stampo omofobo. Secondo quanto si apprende sarebbe stato identificato, un 23enne romano, ma né il ragazzo rimasto contuso né il suo compagno, nonostante l'invito degli agenti, hanno deciso, almeno per il momento, di presentare denuncia. La loro preoccupazione, probabilmente è quella di. Poco prima la polizia, durante i servizi di pattuglia per la movida, era intervenuta in un locale vicino, dove era stata"La nostraal ragazzo aggredito per omofobia ad Anzio - dichiara, presidente Arcigay Roma. - Un episodio che fa riflettere ancora una volta su quanto il nostro Paese sia. L'episodio, secondo le ricostruzioni che apprendiamo a mezzo stampa, sarebbe avvenuto nella notte sul lungomare di Anzio dove il giovane ventiduenne stava camminando con il suo compagno". "Siamo disponibili inoltre ad offrire supporto legale al ragazzo vittima dell'aggressione", conclude Angeli. L'ennesimo brutto episodio che, anche sotto l'ombrellone, ci fa pensare a quelancora fermo in Senato e 'rimandato' a settembre,messi davanti alla tutela di una comunità che continua a