Atletica, Tori Bowie muore a 32 anni: soffriva di una forte depressione

Le cause della morte

detentrice dei record del mondo sui 100 metri (10"49) e 200 metri (21"34), la 3 volte campionessa olimpica nella velocità morì infatti nel

1998 a 38 anni, per un improvviso e fatale attacco epilettico.

Chi era Tori Bowie

La commozione sui social

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4 — Icon Management Inc. (@iconmanagement) May 3, 2023

- tre volte medaglia olimpica e due volte campionessa mondiale di atletica leggere - è morta. A darne notizia è stata la sua agente, Kimberly Holland, il 3 maggio. La campionessa avevaAncora non sono note ledi Bowie, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Clermont, in Florida. A colpire è soprattutto la giovane età della donna, che aveva una grandissima fama negli States: basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre 43 milioni di follower.Oltre che per la sua vittoriosa carriera sportiva , infatti, era nota anche come modella e, di rimbalzo, come, che sulle piattaforme l'aveva presa come riferimento di successo. Alcuni siti di informazione sportiva, richiamando fonti a lei vicine senza però conferme ufficiali, sottolineano ora che da tempo la campionessa americana soffriva di una. Però è al momento impossibile stabilire se si sia trattato di un suicidio, come alcuni ipotizzano. Sarà compito degli investigatori capire perché l'America e il mondo hanno perso una delle stelle più luminose nel firmamento dello sport. Intanto sorge spontaneo, per tutti gli appassionati di questa disciplina, un doloroso accostamento con un'altra campionessa indimenticata,. Ancora oggiNata a Sand Hill nell'agosto del 1990, Bowie è stata tre voltealla University of Southern Mississippi. Il suo esordio internazionale risale al 2014, ai mondiali indoor in Polonia, ma la consacrazione - dopo il bronzo iridato l'anno dopo a Pechino nei 100m - è arrivata ai: oro nella staffetta 4x100m (con Tianna Bartoletta, Allyson Felix e English Gardner), argento nei 100 metri (dietro la giamaicana Fraser-Pryce che la bruciò sul traguardo) e bronzo nei 200 metri.L'anno dopo, ai campionati, Tori Bowie si aggiudica il titolo iridato sui 100 metri, confermando poi quello con la staffetta veloce. Dopo questa doppietta la stella del Mississippi ha deciso di tornare a gareggiare nel salto in lungo , la sua passione fin da bambina, che l'aveva portata anche a vincere una borsa di studio per frequentare l'università. Quarta nel lungo ai Mondiali di Doha 2019, l'ultima gara ufficiale è stata nel giugno 2022. Quella di Tori Bowie è storia di: quando aveva appena due anni è stata data in affidamento, poi è stata cresciuta, insieme alla sorella, dalla nonna biologica che le ha adottate. Qui, giocando a basket con i cugini, la giovane si è "temprata", tanto che la timida atleta non ha mai dimenticato le sue radici e ha attribuito alla sua educazione "dura" il merito di averla resa la vincitrice che è stata."Siamo sconvolti del dover condividere la triste notizia della scomparsa di Tori Bowie", si legge in un post sui social dei suoi rappresentanti per la comunicazione, dell'agenzia Icon Management Inc. "Abbiamo perso", aggiungono. "Tori era una campionessa... un faro di luce che brillava così tanto! Siamo davvero affranti e le nostre preghiere sono con la famiglia e gli amici".La commozione per la morte, a soli 32 anni, dellaaccomuna l'intero mondo dello sport e sui social media si sono riversate frasi di cordoglio e ricordi di amici e fan. La World Athletics ha scritto su Instagram di essere "profondamente addolorata", aggiungendo poi durante un'intervista che: "È stata unche ha rappresentato gli Stati Uniti sia nello sprint che nei salti durante la sua decoratissima carriera. Tre volte medaglia olimpica a Rio nel 2016, ha raggiunto l'apice del nostro sport quando ha vinto due medaglie d'oro, nei 100m e nella staffetta 4x100m, ai campionati mondiali di Londra un anno dopo. Inviamo sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alla comunità dell'atletica USA in questo momento difficile".In risposta al post della WA su Instagram, tra le prime a ricordare la campionessa Usa scomparsa, la velocista giamaicana e sua storica avversariaha commentato: "Mi si spezza il cuore per la famiglia di Tori Bowie. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me". Invece la saltatrice in lungo statunitense, originaria come la 32enne del Mississippi,ha dichiarato su Twitter: "Hai reso molti di noi orgogliosi. Grazie per aver rappresentato al meglio il nostro Stato... RIP!".