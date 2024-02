Attraversa gli Stati Uniti per abortire: l'odissea di Victoria

La decisione: abortire in un altro Stato

Un mosaico di leggi per vietare l'aborto

Perché l'Oregon

Madre e figlia: l'amore vince la fede

La sua odissea ha avuto inizio quando ha scoperto di essere incinta: una donna di New Orleans di 45 anni ha dovuto affrontare une prendereper poter abortire. Nel suo Stato, la Louisiana , l'interruzione di gravidanza è infatti vietata quasi integralmente. La storia di Victoria è stata raccontata dalla Cnn, che su richiesta della donna ha deciso di non rendere pubblico il cognome, ma che fotografa la situazione che si vive negli Stati Uniti, a più di un anno dalla sentenza con cui la Corte Suprema ha revocato la protezione federale all'aborto.All'inizio di quest'anno Victoria si è resa conto di avere un ritardo di cinque settimane e, in entrambi i test di gravidanza che ha fatto, erano apparse due lineette inconfondibili: era incinta. Così la cittadina di New Orleans ha escogitato: viaggiare fuori dallo Stato era l'unica possibilità per lei. "È stata probabilmente una delle esperienze più dure che abbia vissuto in vita mia - ha commentato la donna alla Cnn - dal momento in cui ho scoperto di essere incinta, tra il cercare di prendere libero dal lavoro, l'attraversare gli Stati Uniti, incontrare un dottore, prendere le pillole , poi tornare a casa e riprendere a lavorare, come se niente fosse successo".La storia di Victoria sulla distanza percorsa e le difficoltà sopportate per ottenere un aborto riflette una realtà americana più ampia, in cui le donne che cercano la procedura devono navigare attraverso un mosaico di Stati con diversi livelli di accesso. Da quando la messa al bando è stata sancita dalla Corte Suprema , molti Stati conservatori hannoe dichiarato illegale anche il tentare di sottoporsi a intervento in un altro Stato. Il Texas , per esempio, ha una legge che invita addirittura i cittadini a fare la spia.Anche ilper raggiungere una clinica è più che, da meno di trenta minuti a più di un'ora e mezza, secondo uno studio pubblicato a novembre sul Journal of the American Medical Association. Per coloro che vivono in Louisiana e in Texas i tempi medi di viaggio verso la struttura abortiva più vicina sono aumentati di 7 ore: quasi un'intera giornata di lavoro. Ma i problemi sono anche di. Victoria si dice grata di aver potuto lasciare tutto e di essersi potuta permettere di spendere 1.000 dollari per i voli, l'appuntamento in clinica e i farmaci. "È stato molto difficile per me accettare il fatto di poterlo fare, ma sono una delle più fortunate e ci sono tante donne che si trovano in situazioni molto più difficili", ha detto. "E, Dio, cosa faranno?".La 45enne ha individuato gli Stati più accessibili per lei facendo ricerche sul sito abortionfinder.org sui parametri per l'aborto, su quanto avrebbe dovuto assentarsi dal lavoro, sulle opzioni di viaggio e su quanto presto avrebbe potuto ottenere un appuntamento. "Dato che la, cambia di giorno in giorno, per me era davvero di primaria importanza poter avere una fonte di informazioni affidabile", ha spiegato. Guidare fino a uno Stato vicino non era un'opzione, poiché ogni confinante con la Louisiana ha una legge altrettanto restrittiva che vieta praticamente tutti gli aborti. Altri, ancora abbastanza vicini, sono stati scartati perché i primi appuntamenti disponibili erano molto in là. "Quando ho visto che l'Oregon era così protettivo nei confronti dei diritti riproduttivi, mi sono detta: perché dovrei pensare di andare altrove?"."Nel momento in cui ho avuto il risultato definitivo della gravidanza, ho pensato: ok, prenotiamo un volo per. Quando possiamo farlo?". Victoria ha contattato un'amica del college e le ha chiesto se poteva stare da lei, spiegandole il motivo della sua visita. Ha quindi fissato un appuntamento e prenotato il viaggio per quella settimana. La donna aveva programmato di prendersi un giorno di ferie per attraversare il Paese e lavorare in remoto per due giorni, e ci tiene a ringraziare, che la sostiene e che ha mostrato comprensione per il suo caso. "È stata l'unica persona per cui sono scoppiata a piangere", ha detto.Victoria racconta che la parte più difficile della sua esperienza è stata, perché non sapeva come l'avrebbe presa. Lei e i suoi fratelli sono stati cresciuti in modo cattolico: il padre aveva una fede forte, mentre la madre era una cattolica non praticante. Quest'ultima spiega di aver voluto sostenere la figlia, anche se non è d'accordo con quello che ha fatto. "Ho accettato di accompagnarla all'aeroporto e questa era l'unica cosa che potevo fare, perché sarebbe stato un grosso cambiamento nella sua vita - ha detto l'anziana alla CNN -. Volevo appoggiarla in quello che stava per fare perché mi ha sostenuto in diverse crisi familiari. Volevo farlo solo perché". Victoria ha detto di aver apprezzato il sostegno della madre in un modo che non si aspettava. "Sento che, se non altro, ha reso il nostro legame più forte. Ma avevamo già un rapporto fantastico e forte, perciò si è trattato di una nuova prova di forza".