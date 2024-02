Basta alla distinzione 'maschi-femmine': a Piacenza gli studenti danno vita ai bagni gender neutral

hanno proposto di scardinare la tradizionale distinzione "maschi" e "femmine". D'ora in poi, infatti, accanto agli iconici cartelli che stilizzano l'uomo e la donna all'ingresso delle toilette della scuola, ci sarà, forse richiamandosi ai colori dell'arcobaleno,Un'iniziativa partita dagli alunni e sposata appieno dalla direzione del liceo piacentino, che ha accolto la proposta, permettendo loro di farla diventare realtà. L'istituto, bisogna ricordarlo, non è nuovo a iniziative simili:, poco prima dello scoppio della pandemia, la scuola che oggi propone i bagni gender neutral fu la stessa che decise diper le ragazze che ne fossero sprovviste o per coloro che non potevano sostenerne l’acquisto ( clicca qui per sapere quali). Stavolta la mise en place dell'inclusione che parte dagli studenti è talmente semplice da risultare disarmante, se si pensa che ancora oggiper alcune persone, sempre troppe. In Italia l'apertura della, quando il gestore del, oggi di 45 anni, decise di collocare, che per metà della sua figura indossava i pantaloni per l’altra metà una gonna, all’ingresso dei bagni pubblici dei Giardini Margherita e che così motivò la sua decisione: "Forse qui siamo i primi, ma in tutto il nord Europa, a Londra e a Berlino,che ha iniziato a diffondersi".Secondo il gestore del bar, anche presidente della cooperativa Kilowatt, optare per. "Fino a quel momento i bagni non recavano alcuna indicazione. Li abbiamo sempre lasciati senza specificità, ma la cosa creava confusione. Così abbiamo deciso di dichiararlo apertamente e abbiamo optato per rendere i due bagni neutri, aperti cioè a uomini, donne, gay, lesbiche e trans, senza distinzione". I clienti, spiegava Follador, hanno dimostratoper la scelta grafica e, "anche se quella di Vetro è una clientela tradizionale". Forse, a dispetto delle leggi, e il liceo piacentino lo dimostra, l'Italia è pronta a "gesti di civiltà" come questo.