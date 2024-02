"Basta cancellare le donne carabiche, nere e latinoamericane: Siamo la maggioranza in Brasile ma sono nostri i lavori più precari"

“Ricordare e celebrare è essenziale in un Paese che spesso cancella la memoria dei popoli neri e nativi”: così la ricercatrice e antropologa, intervistata dall’agenzia Dire in occasione del Dia da Mulher Negra Latino-Americana. “Dobbiamoe che hanno” sottolinea Albano. “Nonostante questa ricorrenza resta raro sentir parlare nelle scuole e nelle università di personalità come, leader di Quilombo do Quariterê, Abdias do Nascimento, intellettuale, politica e scrittrice,, storica, scrittrice e poeta, o, prima romanziera brasiliana”. Ildedicata alle, è stato istituito nel 1992 e riconosciuto dalle Nazioni Unite nello stesso anno. L’obiettivo è dare visibilità alla lotta delle donne nere contro l’oppressione di genere, lo sfruttamento e il razzismo. In Brasile la ricorrenza è stata sancita da una legge del 2014 che prevede una dedica speciale a Tereza de Benguela, in omaggio a una donna simbolo di resistenza e leadership nella lotta contro lo schiavismo. Dare visibilità alle storie delle popolazioni nere è l’obiettivo del, del quale Albano è studiosa e allo stesso tempo animatrice. “Il nostro scopo - dice l’antropologa - è riportare alla luce la memoria e i contributi dei nostri antenati neri che sono spesso cancellati politicamente dalle narrative pubbliche”. Secondo Albano, la discriminazione razziale è un elemento che aggrava la disuguaglianza anche tra le donne e che va contrastata con decisione. “Bisogna pensare a questo quando si elaboranoe azioni a sostegno dell’perché le discriminazioni e le specificità delle esperienze e delle lotte delle donne nere sono spesso messe da parte” sottolinea Albano. “Siamo lama siamo soprattutto noi a occupare i posti di lavoro delle”.