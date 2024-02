Bella, cagnolina alla deriva, è stata adottata da un marinaio messicano

Il sogno di navigare in solitaria

La traversata e la tempesta

Le giornate sono diventate una battaglia contro la fatica.

Il salvataggio

Il nuovo padrone di Bella

ha un nuovo padrone. La cagnolina salvata dopo aver trascorso due mesi alla deriva su un catamarano, nel Pacifico, insieme all'australiano Timothy Shaddockstata adottata da un marinaio in Messico., 48 anni, lavora a bordo del peschereccio che, pochi giorni fa, ha tratto in salvo Shaddock, 54 anni, dopo che questi aveva trascorso oltre 2 mesi alla deriva nell'Oceano Pacifico insieme a Bella, a seguito del danneggiamento della sua imbarcazione. Nella capitale messicana si celebra oggi la "Giornata internazionale del cane" e la notizia dell'adozione non potrebbe arrivare in un momento migliore.Il 54enne australiano ha lasciato il suo lavoro in azienda per inseguire. Timothy Shaddock ha comprato il suo catamarano due anni fa, a Puerto Vallarta, in Messico. Aveva bisogno di un posto dove vivere e gli piaceva l'isolamento."Naturalmente,sono due cose diverse e questa era la sfida principale", ha dichiarato mercoledì scorso, quando ha rimesso piede a terra per la prima volta dopo mesi. Quando è arrivato in Messico all'inizio della pandemia, nel giugno 2020, ha vissuto inizialmente a San Miguel de Allende, una città centrale molto frequentata dai turisti stranieri. Qui ha incontrato Bella, una cagnolina randagia nera e marrone, che è diventata la sua compagna per i tre anni successivi, nonostante gli sforzi fatti da Shaddock per trovarle una casa più adatta sulla terraferma.I due compagni di avventure, Timothy e la sua amica a quattro zampe, erano partiti ad aprile da La Paz (Messico occidentale) per unaverso la Polinesia francese. Ma una tempesta improvvisa ha costretto il marinaio a lottare per sopravvivere. "La corrente cambia direzione. Così, se si va alla deriva, improvvisamente lo si fa girando in tondo. E il vento cambia continuamente", ha spiegato il marinaio. "Le onde si muovono in molte direzioni ed è ipnotizzante. All'improvviso ci si sente". La tempesta ha danneggiato la sua barca, Aloha Toa. Ha perso la vela, tutti i dispositivi elettronici, compresi quelli di navigazione e per cucinare, oltre a tutte le scorte di cibo.Shaddock ha trovato conforto nella meditazione, nel nuoto e nella scrittura di un diario. E mantenere in vita Bella gli ha dato uno scopo in più. I due si sono. Ma il 54enne pensava che probabilmente sarebbe morto in mare.Il 12 luglio, invece, ha sentito il suono di un elicottero. Il pilota, Andrés Zamorano, era la prima persona che l'australiano vedeva da mesi. Zamorano era decollato dalla tonniera María Delia alla ricerca di banchi di pesci, e quando ha individuato l'imbarcazione alla deriva a. Saliti a bordo del peschereccio, Shaddock e la sua compagna di viaggio hanno ricevuto ie mercoledì scorso l'uomo è sceso a terra senza di lei, per risparmiarle lo stress di un lungo viaggio visto che ha intenzione di tornare a casa in Australia.Così si è separato dalla sua compagna di avventura, alla quale ha reso omaggio: "È molto più coraggiosa di me, è incredibile", ha detto emozionato. Anche secondo l'equipaggio averla a fianco e essersi occupato di lei è stata la sua ancora di salvezza. L'australiano ha affidato il cane a Genaro Rosales, che si definisce. "Timothy ha visto come trattavo Bella, la cura che avevo per lei", spiega il messicano. "Gli ho detto che amavo gli animali: ho già un cagnolino, gatti e pappagallini", ha aggiunto."Il veterinario mi ha detto che era un po' stressata a causa del tempo trascorso in alto mare", spiega, ma siamo sicuri che tornerà presto in formissima con le cure del marinaio. A Città del Messico, ildella popolazione considera gli