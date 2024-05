Benessere mentale dei lavoratori: in Italia il 46% è stressato

Dal 1949 negli Stati Uniti maggio è considerato il Mese della Salute mentale. Una ricorrenza che a distanza 70 anni si è diffusa in tutta Europa con l’obiettivo si sensibilizzare sull’argomento e di suggerire a tutta la popolazione controlli e valutazione sul proprio stato psicologico. Infatti, nonostante si parli sempre più di questo argomento, la malattia mentale è ancora considerata un tabù in una società che spinge molto sul fatto che gli individui debbano raggiungere un certo livello di armonia e serenità.

L'impatto economico

Ma veniamo ai dati. Diversi sono gli studi che segnalano l'importanza del benessere psicologico sul luogo di lavoro, nonché il loro impatto economico. Secondo le evidenze del World Economic Forum e della Harvard School of Public Health il costo derivato da condizioni di carente salute mentale (e le relative conseguenze) salirà a 6.000 miliardi di dollari a livello globale entro il 2030, rispetto ai 2.500 miliardi di dollari del 2010. Uno studio condotto dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro stimava i costi legati, in Europa, alla perdita di produttività dovuta ad assenteismo per burnout attorno a 136 miliardi di euro.

Solo il 5% dei dipendenti si sente coinvolto nella propria attività

Guardando al nostro Paese invece, secondo l'annuale “State of Global Workplace” di Gallup, il 46% dei dipendenti in Italia dichiara di sentirsi stressato (rispetto ad una media europea del 39%) e solo il 5% di questi si dice “coinvolto” nella propria attività, ponendo così il Belpaese all’ultimo posto in Europa.

Gli strumenti a disposizione delle imprese

Cosa può fare quindi un’impresa per migliorare lo stato di salute (anche) mentale dei propri lavoratori? Sicuramente dovrà avere un ruolo attivo basato sull’ascolto per coglierne le esigenze, le necessità, le mancanze dal punto di vista lavorativo ma anche emotivo. In aggiunta a questo, prevedere benefit, come buoni pasti, buoni acquisto, assistenza sanitaria e polizze assicurative andrà a migliorare il clima organizzativo.

"Il benessere psicologico influisce direttamente sulla soddisfazione sul posto di lavoro"

E proprio per fornire benefit sempre più orientati alla cura della persona, Pluxee Italia rafforza il suo impegno nel welfare aziendale, con l'obiettivo di promuovere un ambiente lavorativo che si curi non solo la performance ma anche del benessere dei dipendenti, valore imprescindibile per un'azienda che guarda al futuro.

In questa direzione vanno infatti le due collaborazioni: con Unobravo e con Key Opinion, con lo scopo di sensibilizzare una platea più ampia possibile sul tema.

"Siamo consapevoli che il benessere psicologico influisce direttamente sulla produttività e la soddisfazione sul posto di lavoro" afferma Anna Maria Mazzini, Chief growth officer di Pluxee Italia. "Per questo motivo, ribadiamo il nostro impegno nel fornire soluzioni e supporto tangibile per affrontare le sfide legate al benessere psicologico, annunciando con orgoglio la partnership con Unobravo. Questa collaborazione va ad aggiungersi a una serie di azioni concrete che intraprendiamo in questo ambito. I servizi che offriamo alle aziende sono intrinsecamente finalizzati a garantire benessere sul posto di lavoro, condizione sine qua non per contribuire al miglioramento della salute mentale. Siamo profondamente convinti che la salute mentale rappresenti un prerequisito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e il successo, non solo individuale ma anche aziendale e organizzativo".

L'importanza della ricorrenza

Davide Uberti, Client success & Partner sales lead del servizio di psicologia online Unobravo, ha messo in evidenza l'importanza di questa ricorrenza mensile: "Il mese dedicato alla salute mentale rappresenta un momento chiave in cui riflettere sulle pratiche e le politiche aziendali riguardanti il benessere dei dipendenti. Siamo, quindi, molto entusiasti di annunciare la nostra partnership con Pluxee Italia proprio a maggio, un mese per noi così significativo. La collaborazione con Pluxee Italia ci consentirà di rendere accessibili la nostra tecnologia e l'esperienza del team clinico di Unobravo a un numero maggiore di aziende e lavoratori, permettendoci, così, di perseguire una missione ancora più ampia: migliorare la qualità della vita di sempre più persone, sia dentro che fuori dal contesto lavorativo".