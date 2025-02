Assegno unico 2025: tutte le novità dell’Inps per le famiglie con figli con disabilità

Sono significative le novità introdotte dall'Inps all'Assegno unico universale (Auu) per l’anno 2025, attraverso la Circolare n. 33 del 4 febbraio scorso. Si tratta di aggiornamenti che interessano soprattutto le famiglie con figli con disabilità, beneficiarie di nuovi importi e adeguamenti alle soglie Isee. Andiamo a scoprirli ed approfondirli punto per punto:

Rinnovo automatico e adeguamento Isee

Per chi ha già una domanda approvata, l’Auu verrà rinnovato in automatico senza dover presentare nuovamente la richiesta, a meno di casi di decadenza, revoca o rifiuto. È però indispensabile procedere con il rinnovo dell’Isee 2025: in mancanza di un Isee aggiornato, a partire da marzo si riceverà solo il valore minimo dell’assegno.

Se si presenta l’Isee entro il 30 giugno 2025, gli importi verranno ricalcolati e gli eventuali arretrati corrisposti retroattivamente. La domanda può essere inviata attraverso il Portale Unico Isee, l’App Inps mobile o con il supporto di un Patronato.

Maggiorazioni per i figli con disabilità

Le principali novità per il 2025 riguardano i nuclei familiari con figli disabili. Resta confermata la maggiorazione per i figli disabili – minorenni e maggiorenni a carico – che varia in base al livello di disabilità riconosciuto. Inoltre, per i figli di età superiore ai 21 anni e con disabilità, è previsto un importo fisso mensile, indipendente dalla situazione lavorativa. Tutti gli importi, incluse le maggiorazioni, sono adeguati al costo della vita (+0,8% rispetto al 2024). Nel dettaglio, per l’anno 2025, si potrà contare su maggiorazioni mensili:

Figlio con disabilità grave : fino a 109,07 euro.

: fino a 109,07 euro. Figlio con disabilità di grado medio : 97,68 euro.

: 97,68 euro. Figlio non autosufficiente fino ai 21 anni: supplemento di 120,56 euro.

Nell’Allegato 1 della Circolare n. 33/2025, l’Inps ha anche specificato i valori delle maggiorazioni Auu in base all'età e a grado di disabilità del figlio:

Non autosufficienza (fino a 18 anni) 120,6 euro.

(fino a 18 anni) 120,6 euro. Disabilità grave (fino a 18 anni) 109,1 euro.

(fino a 18 anni) 109,1 euro. Disabilità grado medio (fino a 18 anni) 97,7 euro.

Altre maggiorazioni previste

Se sussistono i requisiti, restano inoltre alcune maggiorazioni aggiuntive:

Maggiorazione transitoria (gennaio e febbraio 2025). Compensazione su base mensile per eventuali perdite rispetto al regime precedente, per nuclei con Isee ≤ 25.000 € e che, nel 2021, abbiano effettivamente percepito l’Assegno al nucleo familiare (Anf) con figli minori.

(gennaio e febbraio 2025). Compensazione su base mensile per eventuali perdite rispetto al regime precedente, per nuclei con Isee ≤ 25.000 € e che, nel 2021, abbiano effettivamente percepito l’Assegno al nucleo familiare (Anf) con figli minori. Nuclei con figli di età inferiore a un anno , l’Auu calcolato sulle soglie Isee 2025 aumenta del 50% fino al compimento del primo anno di vita.

, l’Auu calcolato sulle soglie Isee 2025 aumenta del 50% fino al compimento del primo anno di vita. Nuclei con almeno tre figli e Isee minore o uguale a 45.939,56 euro (soglia massima 2025). Per ogni figlio di età compresa tra uno e tre anni, l’Auu – basato sulle fasce Isee 2025 – cresce del 50%.

(soglia massima 2025). Per ogni figlio di età compresa tra uno e tre anni, l’Auu – basato sulle fasce Isee 2025 – cresce del 50%. Nuclei con almeno quattro figli a carico. Riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 150 euro.

Decorrenza dei nuovi importi

L’importo di febbraio 2025 sarà già aggiornato secondo le nuove tabelle, mentre gli arretrati di gennaio 2025 verranno erogati a partire da marzo 2025. Per ulteriori informazioni , il consiglio è quello di dare un'occhiata direttamente alla Circolare n. 33 del 4 febbraio 2025, consultabile sul sito ufficiale dell’Inps.