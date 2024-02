Blanco, una fan gli tocca le parti intime al concerto. È polemica: "Anche questa è una molestia"

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — 𝒄𝒂𝒎𝒓𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 🦋 (@camreline) May 23, 2022

Allora, partiamo dai fatti. Durante il concerto di Radio Italia Live , sabato 21 maggio, in piazza Duomo a Milano, una fan ha toccato per diversi secondi - come si vede in uncondiviso sui social - ledi Blanco . L'artista, che in quel momento stava cantando uno dei suoi più grandi successi 'Notti in bianco', sembra non accorgersi di nulla. Ma il video non lascia spazio a interpretazioni. La ragazza per non poco tempo lascia la sua mano sui genitali del cantante. E sui social è già polemica, tra chi da una parte sostiene la ragazza in quanto "non ha fatto niente di male e lui non sembra molto infastidito" e tra chi invece sostiene che anche quella: "Se fosse stata una donna tutti griderebbero allo scandalo", si legge su Twitter.in questione:Il video è stato condiviso su TikTok da una ragazza che scrive polemica: "rovinandomi il video dove lui prende la mano il mio ragazzo". E in effetti nel video si vede proprio che mentre Blanco canta 'Notti in bianco' davanti al pubblico di Piazza Duomo a Milano, una ragazza mette la mano sulle sue parti intime. Sui social - su Twitter "" è già entrato in tendenza - è scattata immediatamente la polemica. Alcuni difendono la ragazza sostenendo che "non abbia fatto niente di male", ma in molti sottolineano: ", non è che se è Blanco potete permettervi di fare 'ste cose", scrive una ragazza su Twitter.E ancora, una ragazza adirata per la polemica scrive in stampatello: "Trovo tantissimi commenti sulla polemica di Blanco del tipo 'se fosse successo a una ragazza'... Letteralmente ce la fate a non guardare il genere di una persona?". Un altro utente ricorda la polemica sugli alpini di pochi giorni fa. "Blanco non ha commentato o non ha fatto nulla per togliere la mano? Ricordo che anche per i ragazzi, vedi quanto accaduto agli alpini a Rimini, vale la regola del:". In sostanza, questo utente su Twitter ricorda la polemica di pochi giorni fa all'Adunata degli alpini a Rimini, durante la quale erano state presentate centinaia di segnalazioni all'associazione 'Non una di meno' e nessuna denuncia formale alle autorità. Molti commentarono dicendo che "spesso le donne non denunciano perché temono tra l'altro di non essere credute", affermò la vicepresidente dell'Emilia Romagna Elly Schlein. Sicuramente lo stesso motivo non vale per Blanco. Ma siamo proprio sicuri che sentirsi liberi di toccare le parti intime di qualcuno (anche se questo qualcuno è Blanco) non sia una molestia sessuale?