Bohdan Tsymbal, dalle Olimpiadi al rifugio sottoterra con il figlio neonato. La foto simbolo dell'atleta ucraino

Good night, #Europe. Sweet comfortable dreams. 📷Ukrainian biathlete Bohdan Tsymbal together with his son at a shelter in #Chernihiv. pic.twitter.com/OqtNbhSNuB — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

Bohdan Tsymbal, chi è l'atleta olimpico ucraino

Dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 alper proteggere ildalle bombe e dalla guerra in Ucraina . È la storia di, 24 anni, biatleta ucraino, bronzo nella staffetta mista agli Europei del Duszniki-Zdrój 2021.Ladell'atleta olimpico ha fatto il giro del mondo sui social. Bohdan Tsymbal dorme insieme al figlio neonato, disteso per terra in un rifugio sottoterra a Chernihiv. L'uomo, avvolto in un giubbotto usato come sacco a pelo, stringe tra le mani il suo bebè, che dorme profondamente sul petto del padre. Un pouf usato come cuscino, le coperte sparse a fianco, una ciabatta, le bottiglie di vetro sullo scaffale. Tutto nella foto ricorda la tragedia dei, che costringe i civili a mettersi al sicuro come possono. In rifugi antiaerei, nei sottoscala, in qualsiasi luogo sottoterra. Tuttavia, in quell'abbraccio e in quel sonno profondo di Bohdan e del suo bambino scompare tutto. Scompare la guerra, le bombe, i morti. Restano solo loro due. Un papà che dorme abbracciato al figlio neonato.La foto di Bohdan Tsymbal è stata condivisa anche sul profilo Twitter del. Con una didascalia sarcastica, la, il parlamento monocamerale dell'Ucraina, ha voluto augurare. "Buonanotte, Europa. Fai dolci e confortevoli sogni", si legge nel post condiviso su Twitter. Una chiara allusione al fatto che mentre tutti i cittadini europei dormono sonni tranquilli nei loro letti, in Ucraina i civili sono costretti a riposare con i figli appena nati nei rifugi sottoterra.Era il 15 febbraio scorso quando Bohdan Tsymbal ai Giochi invernali di Pechino 2022 riuscì a ottenere la nona posizione alla. Non avrebbe potuto immaginare che nemmeno un mese dopo da quel traguardo, l'atleta olimpico si sarebbe ritrovato a dormire sottoterra col figlio, in un rifugio per proteggersi dalle bombe. Bohdan Tsymbal ha 24 anni, è nato il 9 agosto 1997 a, una delle città più colpite dai bombardamenti da quando lo scorso 24 febbraio il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha dato via libera all'invasione in Ucraina. Bohdan Tsymbal ha iniziato molto presto a competere nel. L'atleta ucraino ha fatto il suo debutto internazionale aia Cheile Gradistei, in Romania. Due anni dopo ha vinto le sue prime medaglie agli, con un argento nell'inseguimento maschile e un bronzo nello sprint maschile. Ha debuttato nellaa Oberhof, in Germania, nel gennaio 2020. Un anno dopo aia Duszniki-Zdrój, in Polonia, ha vinto, classificandosi al terzo posto, la medaglia di bronzo nella staffetta mista. Infine, sono arrivati i. Bohdan Tsymbal si è qui classificato 55esimo nella 10 km sprint, 66esimo nella 20 km individuale e nono nella staffetta 4x7,5 km insieme a Anton Dudčenko, Artem Pryma e Dmytro Pidručnyj.