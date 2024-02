"Boicottiamo la vodka", Stati Uniti e Canada dichiarano guerra all'alcol russo

Vodka rebellion in US against Russia. Putin ROFL. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/6ZpGWZEZLQ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 26, 2022

Quanta vodka russa viene consumata negli Stati Uniti: i dati

Laè iniziata. Dopo l'invasione della Russia in Ucraina , alcuni negozi di liquori e bar neglie inhanno deciso di ritirare dai propri scaffali. Dall'Ohio al Texas, molti Stati in America hanno emesso ordini esecutivi per bloccare la produzione e la vendita del distillato russo, al grido di "". A riportare la notizia sono Fox News e The New York Times. Le sanzioni alla Russia non riguardano dunque solo. In America, sabato 26 febbraio, il governatore repubblicano dell'Ohio, Mike DeWine, ha ordinato al dipartimento del Commercio dello Stato di interrompere l'acquisto e la vendita di tutta la vodka prodotta da Russian Standard, che secondo il governatore è "l'unica distilleria all'estero di proprietà russa che vende vodka nell'Ohio". DeWine stima, citando la Ohio Division of Liquor Control, che nello Stato ci sono "6.400 bottiglie di vodka prodotte da Russian Standard in vendita nelle 487 agenzie di liquori dell'Ohio".Sabato sera il governatore dello Utah, il repubblicano Spencer Cox ha emesso un ordine esecutivo diretto al Dipartimento per il controllo delle bevande alcoliche dello Utah per "rimuovere immediatamente dai suoi scaffali tutti i prodotti di produzione russa e a marchio russo". "L'attacco spiegato della Russia a una nazione sovrana - ha commentato Cox - è una grave violazione dei diritti umani. Faremo la nostra parte per respingere gli invasori russi e stare con le nostre sorelle e fratelli in Ucraina".Anche il governatore repubblicano del New Hampshire, Chris Sununu, ha annunciato su Twitter di aver firmato un ordine esecutivo rivolto ai punti vendita di vino e liquori dello Stato per "iniziare a rimuovere gli alcolici di fabbricazione russa e di marca russa fino a nuovo avviso". "Il New Hampshire - commenta il governatore - è al fianco del popolo ucraino nella sua lotta per la libertà".Sabato sera il governatore repubblicano del Texas Greg Abbot "ha chiesto ai membri della Texas Restaurant Association, della Texas Package Stories Association e a tutti i rivenditori del Texas di rimuovere volontariamente tutti i prodotti russi dai loro scaffali". "Il Texas - commenta il governatore - è al fianco dell'Ucraina".Il Liquor Control Board dell'Ontario, la provincia con la più grande popolazione del Canada, ha annunciato venerdì scorso che avrebbe rimosso "tutti i prodotti made in Russia" dai suoi 600 negozi. "Tutti i prodotti russi saranno rimossi dai canali di vendita del Liquor Control Board dell'Ontario - ha comunicato il dipartimento -. La LCBO sta con l'Ucraina, la sua gente e la comunità canadese ucraina qui in Ontario". Steven Del Duca, leader del Partito liberale dell'Ontario, ha commentato su Twitter: "Qualsiasi mezzo per tagliare fuori Vladimir Putin dovrebbe essere preso in considerazione durante la sua invasione illegale dell'Ucraina. È ora di togliere la vodka russa dagli scaffali".Secondo il Distilled Spirits Council degli Stati Uniti, nel 2020 sono state vendute in Americada nove litri ciascuna, per un totale di quasidi entrate. Tuttavia, a differenza di quanto si possa immaginare, la quota di mercato della vodka russa venduta negli Stati Uniti è del tutto irrilevante, sottolinea il Distilled Spirits Council degli Usa.della quantità di vodka importata negli Stati Uniti è di fabbricazione russa. Al primo posto c'è invece la(con le sue bottiglie di Grey Goose, Cîroc, Gallant e MontBlanc), con una quota del 39% del valore totale delle importazioni di vodka. Segue la(Absolut e DQ) con il 18%, i(17%), la(10%), la(5%) e la(5%).