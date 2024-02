Boris Johnson ammette: "Sì, sono padre di sei figli". E il settimo è in arrivo

Il premier britannico Boris Johnson ha ammesso per la prima volta di essere. In missione negli Stati Uniti, Johnson è stato intervistato dall’Nbc e ha risposto “” ad una domanda diretta sei i suoi figli sono sei. Johnson e la nuovahanno avuto un bimbo, Wilfred, nel 2020, e ora ne aspettano un altro per fine anno. Alla domanda come sia fare il padre a Downing Street, Johnson ha risposto: “, c’è molto da fare, proprio tanto. Ma lo adoro,”. In passato Johnson non aveva mai chiarito il numero dei suoi figli. Ne ha avutiMarina Wheeler, ma si era parlato anche di un, nato nel 2009 dacon Helen Macintyre. Il sesto è, a cui si aggiungerà il