Born to be Roar, ascolta la tua rivoluzione sulla playlist di Luce!

Born to be Roar: ecco le 10 canzoni della playlist di Luce!

Walking On Sunshine - Katrina & The Waves Me ne frego - Achille Lauro Roar - Katy Perry R icord i - Pinguini Tattici Nucleari Wannabe - Spice Girls l%p - thasup, Mara Sattei La canzone nostra - MACE, Blanco, Salmo Non succederà più - Claudia Mori, Adriano Celentano Livin’ la Vida Loca - Ricky Martin Pezzo di me - Levante, Max Gazzè

Con ildalle vacanze estive, e il calo delle temperature, lasi fa ogni giorno più vicina. Tra Gmail intasato di richieste e la prof che moltiplica le pagine da studiare, mentre vengono fissate le prime scadenze dei progetti e consegnati i compiti in classe, la voglia di urlare fa a braccetto con il primo esaurimento nervoso della stagione. Un tempo era "I’m walkin’ on sunshine", ma adesso il cielo si è fatto più grigio, la prima nebbia si alza e sembra di aggirarsi in una valle di zombie, annientati dal lavoro d’ufficio. Sui social si parla di “”, di dipendenti che lavorano entro orari di lavoro definiti, ma è dal 2000 che sei una delle tante vittime del “”, cioè la tendenza a fare di più, sempre di più, a lavorare volontariamente più del necessario. E di “creep” ci sei solo tu che al momentoE allora c’è bisogno di dare ritmo fin da subito, prima di rischiare non solo un esaurimento nervoso ma un vero e proprio TSO. D’altronde, cosa c’è di meglio di una bella colonna sonora da cantare neanche fosse il musical della nostra vita?Sul nostro sito su Spotify torna, immancabile, la nostra playlist e questa volta, con “”, abbiamo pensato a dieci brani attentamente scelti per farvi canticchiare canzoni allegre (e non) del presente e del passato, una nostra selezioni di canzoni per voi che avete voglia di sclerare, urlare, fare a pezzi tutto e poi, più di ogni altra cosa, ritrovare la calma estiva. Ci pesiamo noi a tenervi compagnia, a vestirci di paillettes per cantare con Achille Lauro “Me ne frego”, passarvi il cucchiaio di legno come fosse un microfono e urlare a squarciagola “ Livin’ la Vida Loca ”, o ancora proponendovi pezzi che sono entrati più recentemente nei nostri cuori, o meglio nelle nostre orecchie, (come “” di thasup o “” dei tanto amati Pinguini Tattici Nucleari). La canzone giusta, ascoltata al momento giusto, può davvero cambiare l’umore della giornata, far spuntare un sorriso e risplendere nuovamente il sole. Il più delle volte, serve solo un po’ di Luce per sentirsi meglio.