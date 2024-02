Brittney Griner: crescono i timori per la stella del basket Usa detenuta in Russia

Contatti interrotti

Dall'arresto all'aeroporto sono trascorse oltre tre settimane e nessuno, per il momento, è riuscito a mettersi in contatto con la giocatrice o i suoi carcerieri. Il repubblicano Colin Allred, del dipartimento di Stato Usa, ha rivelato che Brittney prima di 'sparire nel nulla' sarebbe almeno riuscita a parlare con il suo avvocato, che avrebbe poi informato sia la famiglia che le autorità del Paese. Al momento la custodia della Griner sarebbe finalizzata allo svolgimento del processo penale, dato che l’hashish in Russia è considerato una sostanza illegale. Ma il provvedimento, apparso fin da subito eccessivo, negli Stati Uniti e non solo viene visto come pretestuoso, se non addirittura premeditato: la texana, insomma, sarebbe il capro espiatorio dei russi per rivalersi contro i nemici storici dopo le sanzioni che hanno colpito Mosca nelle ultime settimane a causa dell'invasione in Ucraina. Una sorta di nuova Guerra Fredda a suon di ripicche, in cui però di mezzo c'è la vita di una persona.

Gli appelli per il rilascio

Non sapendo dov'è detenuta, né come stia, quello che si teme è che nei confronti di Griner non sarà seguito un trattamento legale equo. "La stanno facendo sembrare un boss della droga – ha detto alla Cnn Jonathan Franks –. Nessuno in Russia ottiene un giusto processo, è tutto truccato, in questa fase storica più che mai". Il funzionario, che per anni si è occupato di cittadini americani che si sono trovati ad affrontare una situazione simile, ritiene che l’arresto sia eccessivo e che sia stato "seguito da una detenzione illecita e arbitraria". Gli appelli per la liberazione della cestista, intanto, si fanno più insistenti. Dalla moglie, Cherelle, che chiede comunque che sul caso si garantita la massima privacy per proteggere la compagna, ai politici: la deputata democratica americana Sheila Jackson Lee ha chiesto il suo immediato rilascio, mentre un altro esponente del partito, John Garamendi, ha ammesso che in questo periodo sarà molto difficile negoziare la libertà di Brittney.

"Un simile provvedimento da parte delle autorità russe sarebbe stato preso anche senza pretesti", commenta il giornalista Jason Rezaian, del Washington Post, che tra 2014 e 2016 è stato prigioniero in Iran. "Il caso di Griner non può infatti essere considerato un episodio a sé, rispetto a quanto stia accadendo in Ucraina, oltre alle sanzioni che hanno colpito Mosca negli ultimi giorni. La cautela in questi casi può essere nell’interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ma non agevolerà certamente la liberazione della giocatrice" conclude. Le speranze dunque, sono appese ad un filo.