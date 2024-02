Bruces Beach, espropriata alla famiglia afroamericana, torna agli eredi 109 anni dopo

torna allaa cui apparteneva. Con una decisione storica la California restituisce laa Manhattan Beach, non lontano da, ai, che l’avevano acquistata nelaprendovi il primodella costa occidentale. Nonostante il successo, la famiglia Bruce e i suoi ospiti furono minacciati per anni, anche dalcon varie rappresaglie per convincerli a lasciare. Quando però apparve evidente che le minacce e gli avvertimenti non funzionavano, il consiglio comunale di Manhattan Beach - area in cui anche ora gli afroamericani sono una minoranza, rappresentando- decise didella proprietà con una legge che li obbligava a lasciare perché il terreno sarebbe stato. Ma si trattava di una scusa: la proprietà è rimastaper anni dopo lanegli anni 1920, per l’esattezza nel 1924 nell’era delle leggi Jim Crow. Nella proprietà è passata allo stato della California mentre nelè stata trasferita alla. È a quest’ultima che il governatore dello stato,, ordina ora per legge di avviare le procedure per l’della proprietàdella famiglia Bruce. "Come governatore della California faccio una cosa che apparentemente Manhattan Beach non vuole fare:con la famiglia Bruce", ha detto Newsom senza nascondere la sua soddisfazione. "Questo evento può agire da catalizzatore: quello che abbiamo fatto qui può essere replicato ovunque", ha spiegato incassando ila sostegno dei risarcimenti agli afroamericani per la schiavitù e il razzismo, che vedono nell’iniziativa una possibile svolta e undove dalle parole che si susseguono da anni si passa finalmente ai fatti. Pur celebrando come una "pietra miliare" la decisione, gli eredi di Bruce mettono però in evidenza come "non si tratta di un. Si tratta di", per un’espropriazione avvenuta per legge. Parole che indicano come, al di là dei primi passi in avanti, la strada è ancora lunga. In ogni caso la restituzione rappresenta unaanche nelleche si ritrovano improvvisamente: il valore della proprietà è di circa. Willa e Charles speseroper acquistarla nel 1912.