Bullismo a Jesi, il bambino di 8 anni picchia i compagni e tutta la classe non si presenta più a scuola

Bullismo e cyberbullismo, oltre il 50% dei ragazzi ne è vittima in Italia

Untalmente violento da far rimanere. È quanto accaduto nellaprimaria di viale Verdi “”, a, in provincia di. I genitori dei bambini, stanchi dei continui episodi dicommessi da due anni da un bimbo di, hanno deciso di protestare, non mandando più a scuola i loro figli. “Abbiamo deciso di tenere i nostri figli a casa perché non ci sentiamo più al sicuro – spiega un rappresentante del gruppo delle mamme e dei papà -. Sono due anni che i nostri piccoli subiscono botte, interruzioni di lezioni, parolacce e insulti da parte di un bambino di 8 anni. Abbiamo fatto una relazione al vice Questore, sono state attivate anche figure professionali e assistenti sociali, ma nulla. Le maestre le hanno provate tutte. Ecco perché chiediamo a gran voce che vengano adottate misure efficaci a tutela dei nostri figli”.i bambini della classe che da tre giorni non si presenta più a scuola. “Sono rimasti tutti a casa, tranne lui”, dichiarano i genitori che con questa protesta sperano di poter fare arrivare il messaggio alla dirigenza scolastica e alla famiglia del bambino bullo. “La scorsa settimana il bullo ha rotto il dente a un compagno – spiegano i genitori -, una bimba ha ricevuto botte e pugni in testa, un’altra. E ancora, un’altra bambina ha ricevuto un pugno nel naso. Mandereste i vostri figli a scuola se sapeste che potrebbero essere malmenati? Noi non siamo più sicuri a lasciarli – aggiungono le mamme e i papà – e per questo chiediamo alla dirigente scolastica che vengano presi provvedimenti disciplinari”. Secondo la ricostruzione dei genitori, in passato alcuni bambini, sfiniti dalle continuedel compagno, avrebbero chiesto di cambiare classe e a quanto pare “c’è chi è stato costretto a trasferire il figlio in un’altra scuola, non potendone più di subire angherie”, sostiene una rappresentante dei genitori. “Ora che alcuni alunni sono collegati in– ha aggiunto -, le famiglie possono vedere con i loro occhi cosa accade in classe: proprio l’altro giorno abbiamo visto questo bambino”. Per tutti questi motivi i genitori hanno deciso di protestare, lasciando i propri figli a casa: “Siamo determinati a difendere i nostri bambini da tutte le conseguenze spiacevoli che potrebbero derivare da questa situazione. Andremo fino in fondo e abbiamo già intrapreso le vie legali”. Lidia Prospesi, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "San Francesco" cui appartiene la scuola "Collodi" ha dichiarato di non negare "l'esistenza a scuola di una. Credo che però i toni utilizzati per descrivere questa circostanza siano esasperati". E così spiega: "L'Istituto, preso atto del problema, si è attivato sin da subito, adottando tutte le misure possibili. Sono state effettuate riunioni online, è stato attivato lo psicologo e altre figure professionali. La situazione è monitorata ed è stato fatto tutto ciò che una scuola può fare per risolverla". Poi la dirigente ha tenuto a precisare che "non ci sono stati trasferimenti di alunni in altre scuole: un paio di bambini ha cambiato scuola per motivi familiari ben diversi".In Italiadei ragazziha subitoCosì ricorda la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps). La questione diventa ancor più grave per quanto riguarda il. Secondo un’indagine realizzata dall’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes e ScuolaZoo - che hanno raccolto le opinioni su bullismo e cyberbullismo di 8mila giovani, femmine e maschi, delle scuole secondarie in tutta Italia – il cyberbullismo colpisce per lo più le ragazze: ilammette di esserne state vittima,. A questi dati si sommano le molestie e i commenti a sfondo sessuale, subiti dal 32% delle ragazze, contro il 6,7% dei ragazzi.